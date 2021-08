Le gouvernement prolonge l’exonération des droits d’importation sur les matériaux liés à Covid jusqu’au 30 septembre

L’allégement, qui devait expirer fin juillet, a déjà été prolongé une fois. (Déposer)

Le Centre a prolongé l’exonération des droits d’importation sur les matériaux liés à Covid-19 jusqu’au 30 septembre, a annoncé lundi le Conseil central des impôts indirects et des douanes (CBIC). Ces fournitures comprennent de l’oxygène médical et du matériel connexe et des vaccins.

Dans une notification annonçant la prolongation de l’exonération des droits, le CBIC a déclaré que la décision avait été prise dans l’intérêt public. Le gouvernement a initialement accordé un allégement provisoire sur les droits d’importation d’équipements liés à Covid en avril. L’allégement, qui devait expirer fin juillet, a déjà été prolongé une fois.

Le gouvernement avait initialement accordé un allégement de base des droits de douane sur l’importation de vaccins Covid-19. Il avait également permis l’exonération des droits de douane de base et de la taxe sanitaire sur les importations d’oxygène de qualité médicale.

La décision a été prise d’améliorer la disponibilité de l’oxygène en Inde au plus fort de la deuxième vague de Covid-19, lorsque la pénurie d’oxygène médical liquide avait entraîné de longues files d’attente devant les hôpitaux et les fournisseurs. Les rapports ont attribué des centaines de décès à travers le pays à un manque d’oxygène au cours de cette période. Cependant, le gouvernement a toujours réfuté ces allégations.

Le Centre a depuis annoncé qu’il installerait de nouvelles usines d’oxygène à travers l’Inde après le pic d’avril-mai. Cependant, selon un rapport du gouvernement, 425 des 1 222 usines d’oxygène PSA qu’il a sanctionnées depuis octobre 2020 sont opérationnelles.

Outre l’oxygène médical, 11 articles bénéficiant d’une exonération de droits sont liés à la production et au stockage d’oxygène, à son transport et à son administration. La canule nasale, les ventilateurs et les casques utilisés avec la ventilation non invasive bénéficient également d’un allégement des droits de douane. Le droit comprend les droits de douane de base complets et l’exemption de la taxe sur la santé.

Comme lundi, l’Inde compte 376 000 cas actifs de Covid-19, tandis que 438 000 personnes ont succombé au virus mortel, a déclaré le ministère de la Santé de l’Union dans sa mise à jour quotidienne.

