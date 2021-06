Le gouvernement prolonge l’exonération des frais de transport pour les projets solaires et éoliens

in

Cependant, les frais de transport ISTS seront prélevés progressivement pour les projets PSP et BESS, augmentant progressivement de 25 % tous les trois ans pour atteindre 100 % à partir de la douzième année.

Pour encourager les projets d’énergie renouvelable, le gouvernement a autorisé les centrales solaires et éoliennes à bénéficier d’exonérations de frais de transport inter-États (ISTS) pour les unités devant être mises en service avant le 30 juin 2025. L’exonération était initialement disponible pour les projets solaires et éoliens prévus. pour une installation avant le 21 mars 2022 et en août 2020, l’avantage a été prolongé jusqu’en juin 2023.

Cette décision devrait aider environ 50 890 MW de projets d’énergies renouvelables qui sont actuellement à divers stades de mise en œuvre. À l’heure actuelle, la capacité électrique installée actuelle en Inde est de 95 660 MW, dont 41 090 MW de centrales solaires et 39 440 MW de centrales éoliennes.

Dans sa dernière commande de lundi, le ministère de l’Énergie de l’Union a déclaré que “l’exonération des charges ISTS a également été autorisée pour les projets d’installations de stockage par pompage hydraulique (PSP) et de systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) qui seront mis en service jusqu’au 30 juin 2025”. Ces projets ne bénéficieront de l’exonération que si au moins 70 % de l’électricité utilisée par ces systèmes est fournie par des centrales éoliennes ou solaires.

Le gouvernement a précisé que les systèmes de transmission gérés par l’État situés dans un État intermédiaire, qui sont utilisés pour transporter de l’électricité basée sur les énergies renouvelables entre les États, devront également offrir une dispense des frais de transport aux acheteurs d’énergie verte. “Les frais de transport d’un tel système de transport intra-étatique seront remboursés par le service public de transport central”, a déclaré le ministère de l’Énergie de l’Union. Les frais de transmission ajoutent environ Rs 0,20 à 0,50 par unité à chaque unité de puissance thermique. Les exonérations de charges ISTS sont récupérées par les services de transport grâce à des tarifs plus élevés sur l’électricité conventionnelle payés par les sociétés de distribution d’électricité gérées par l’État.

Pour encourager le commerce des énergies renouvelables sur les bourses de l’électricité, les frais ISTS ont également été supprimés pour le commerce de l’électricité fournie par les projets solaires, éoliens, PSP et BESS sur le marché vert à terme et le marché vert à jour pendant deux ans jusqu’au 30 juin 2023. La politique de renoncer à cette charge pour RE a été conçu pour rendre l’énergie solaire et éolienne plus attrayante pour les discothèques à court d’argent.

