Le gouvernement prolongera d’un an l’autorisation des investissements étrangers dans les entreprises stratégiques

23/11/2021 à 13:31 CET

Agustí Sala

Les gouvernement prolongera d’un an l’autorisation d’investissement étranger qu’ils poursuivent pour s’emparer de lui 10 % ou un pourcentage de contrôle dans les entreprises considérées comme stratégiques. Cette mesure, qui a été lancée au début de la pandémie pour empêcher les investisseurs opportunistes de prendre le contrôle d’entreprises espagnoles stratégiques au prix de la démolition, expire le 31 décembre.

Sur la table du conseil des ministres se trouve cette prolongation, comme l’ont confirmé des sources au sein de l’exécutif, comme l’a avancé ‘El Confidencial’. L’idée est que le limitations dans les mêmes conditions que celles établies. Les limitations, qui ont été prolongées en juin jusqu’au 31 décembre, affectent également les investisseurs basés dans les pays de l’Union européenne (UE).

Le fonds australien IFM a dû se prévaloir de cette autorisation officielle pour le rachat partiel qu’il a lancé sur Naturgy. Finalement il a dû se contenter de 10,83 %, bien en deçà du minimum de 17% qui lui avait été imposée et de plus de 22,69 %% qu’elle avait pour objectif.

L’extension de cette limite est sur la table au moment où le fonds américain KKR a secoué le monde économique et politique italien avec une prise de contrôle sur Telecom Italia. Vivendi, le principal actionnaire, s’y oppose et le gouvernement italien, le second, le considère avec méfiance. En Espagne, cette opération a déclenché le décollage de Telefónica, une autre des entreprises considérées comme stratégiques.