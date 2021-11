Le Gouvernement promet d’achever le corridor méditerranéen « en 2025 0 2026 »

11/10/2021

Nouveau retard. Le ministre des Transports, de la Durabilité et de l’Agenda urbain, Raquel Sánchez Jiménez, a promis ce mercredi qu’en « 2025 ou 2026 » la connexion du corridor méditerranéen qui relie Almería à la frontière française sera prête, bien qu’elle n’ait fait aucune mention du reste de l’infrastructure. « Je suis en mesure de dire qu’en 2025 ou 2026, au moins pour le lien entre Almeria et la France seront exécutées, toutes les sections en cours d’exécution seront exécutées », a assuré Sánchez Jiménez devant plus de mille entrepreneurs réunis ce mercredi à Madrid pour demander de la vitesse sur les voies ferrées qui aspirent à relier Algésiras et la France à grande vitesse.

« Je veux être un ministre engagé dans le Corridor et je suis un ministre engagé car ce gouvernement est un gouvernement engagé & rdquor;, a assuré Sánchez Jiménez. Le ministère des Transports ajoute un montant de 6 000 millions d’euros aux Budgets généraux de l’État (PGE) en cours de traitement au Congrès des députés, dont plus de 1 200 millions iront au Corridor méditerranéen. « C’est le montant consigné et qui nous permettra d’avancer. J’espère que cela aidera à mettre plus de sections en service & rdquor;, a-t-il ajouté.

Concrètement, Sánchez a promis de préparer le tronçon de Murcie, pour le relier à Madrid, Cuenca, Albacete et le nord de l’Espagne. Aussi le port de Tarragone, pour le relier au reste de l’Europe, ainsi que d’autres liaisons logistiques telles que La Llagosta. Aussi la grande vitesse entre Valence et Castellón pour qu’ils cessent d’interférer avec les services de Cercanías (double voie entre Valence et Castellón), ou la liaison « directe et de haute qualité » entre Grenade et Malaga via Antequera. « Nous serons en mesure de relier les trois capitales de la Communauté valencienne à écartement normal », a concédé le ministre.

« Nous sommes dans le bonne pisteIls ont ces engagements budgétaires et la volonté politique se traduit par des progrès tangibles. De plus, nous avons un autre élément qui nous presse, qui est l’aide des fonds européens qui, en plus, nous définit des jalons temporaires car nous devrons exécuter tout ce qui est engagé par les fonds européens pour le Corridor méditerranéen avant 2026″, a-t-il expliqué.

Dix ans de promesses

Les employeurs regrettent les retards constants survenus ces dernières années. « Si les gouvernements espagnols successifs avaient pris le corridor méditerranéen au sérieux, il aurait pu être construit il y a dix ans. Nous avons perdu ce train et tout indique que nous allons perdre celui de 2025, aidons à ne pas perdre plus de trains », a-t-il déclaré après les mots du ministre, le président de l’Association valencienne des entrepreneurs (AVE), Vicente Boluda. Outre Boluda, le président de Mercadona, Juan Roig; le président de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; le président de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri; le PDG de Vectalia, Image de balise Antonio Arias; le président de BP Espagne, Carlos Barrasa; le président de la Chambre d’Espagne, José Luis Bonet, le président du groupe Consentino, Francisco Martínez-Cosentino, et le président de Prensa Ibérica, Javier Moll, parmi beaucoup d’autres.

Le président de l’AVE s’est adressé directement à Raquel Sánchez pour lui dire que « beaucoup de données vont sonner une cloche » car ils « le répètent depuis cinq ans et en souffrent depuis 25 ». « Monsieur le Ministre, vous avez une opportunité unique ; l’opportunité de laisser l’Espagne rater le train du progrès et le train du XXIe siècle, le corridor méditerranéen », s’est interrogé Boluda. La vérité est que la première fois que les pouvoirs publics se sont concentrés sur ce corridor, c’était entre les mains de José Blanco (PSOE) en 2011, quand il a promis qu’en 2020 il serait prêt. Quelques années plus tard (2013), le ministre des Affaires étrangères de l’époque, José Manuel García Margallo, l’a revendiqué comme le réseau fédérateur de l’Europe et en 2014, la ministre des Travaux publics, Ana Pastor, « l’a laissé en suspens ».

En 2016, face aux retards successifs des promesses, les hommes d’affaires se sont organisés pour tenter de faire pression sur les différents gouvernements pour promouvoir cette initiative. « De la Serna en 2017 nous a dit qu’il fallait être réaliste, que les travaux entre Almería et Murcie avaient commencé peu de temps avant et ne seraient pas prêts », ont-ils expliqué dans l’acte à travers une vidéo. Cependant, l’ancien ministre des Transports, José Luis Ábalos, a promis qu’en 2025 le corridor méditerranéen pourrait être prêt, grâce aux fonds européens. Son successeur, Raquel Sánchez, semble retarder cette réalité, même si elle assure que d’ici là, la section principale qui relie Levante à la France sera prête.

Commerce en ligne

D’autre part, le Président de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, a assuré que « pour que le processus de relance ne soit pas une fleur d’un jour et que nous ayons la capacité d’être structurels, nous devons augmenter la productivité de notre économie » et « s’il y a quelque chose de paradigmatique dans cette transformation, c’est bien la Méditerranée Couloir ». « Derrière lui, il y a deux idées, la combinaison de l’Espagne radiale et de l’Espagne circulaire, et une autre la relation économique, du point de vue structurel », a ajouté Goirigolzarri. Pendant ce temps, l’économiste Fernando Trias de Bes a défendu que « dans un monde globalisé et avec le commerce en ligne, qui a avancé en un an ce qu’il aurait dû avancer en cinq ans, le lien entre le port et le transport terrestre est devenu l’un des avantages concurrentiels géopolitiques ». « Chaque jour sans coureur, l’Espagne perd une opportunité économique sans précédent », a-t-il ajouté.