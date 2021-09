Le gouvernement propose 15 blocs aux enchères de méthane de houille en 2021

in

Le gouvernement de l’Union a lancé mercredi l’appel d’offres spécial 2021 pour le méthane de houille (CBM), proposant 15 blocs répartis sur environ 8 458 kilomètres carrés. Les enchères seront menées selon les dernières conditions de partage des revenus du Programme de licences ouvertes (OALP), où la part des revenus du gouvernement est plafonnée à 50 %. Le CBM est du gaz naturel contenu dans le charbon, composé principalement de méthane.

Le gouvernement tiendra une conférence de pré-offre sur les enchères le 22 octobre, et la fenêtre de soumission des offres sera ouverte entre le 20 janvier 2022 et le 20 février 2022. Parmi les blocs de CBM proposés, cinq sont dans le Madhya Pradesh, trois dans le Chhattisgarh. , deux chacun dans le Jharkhand, le Maharashtra et l’Odisha et un au Bengale occidental. Aucun revenu ne devra être partagé avec le gouvernement jusqu’à ce que le « gain exceptionnel » – lorsque les revenus de la zone du contrat dépassent 2,5 milliards de dollars au cours d’un exercice – revient à l’entrepreneur.

Le soumissionnaire retenu aura la pleine liberté de commercialisation et de tarification pour vendre du CBM sur une « base de pleine concurrence », et les prix devront être découverts par voie d’appel d’offres. Aucune exportation du produit ne sera autorisée et il n’y aura pas d’allocation du carburant par le gouvernement. Les gagnants seront éligibles pour payer des taux de redevances préférentiels si la production commerciale est lancée dans les quatre ans suivant la date d’entrée en vigueur du contrat.

Les ressources de CBM prévues dans 12 États du pays sont d’environ 92 billions de pieds cubes. À ce jour, quatre séries d’appels d’offres de CBM ont été mises en œuvre par le ministère du pétrole et du gaz naturel de l’Union, aboutissant à l’attribution de 33 blocs de CBM couvrant 16 613 kilomètres carrés.

Sur ce total, les contrats pour 18 blocs ont été soit abandonnés soit en cours d’abandon par les opérateurs, principalement en raison du faible potentiel de CBM. Le CBM dans le pays est actuellement produit par ONGC, Reliance, Essar Oil et GEECL. Plus de 229 millions de mètres cubes standard de CBM ont été produits dans le pays au cours de la période avril-juillet 2021.

