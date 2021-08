Le gouvernement propose 21 blocs de pétrole/gaz aux enchères OALP-6

Lors de la cinquième série d’enchères OALP où 11 champs pétrolifères ont été proposés, seule une entreprise privée et deux sociétés d’État avaient participé.

Le gouvernement de l’Union a lancé vendredi la sixième série d’enchères de blocs d’hydrocarbures dans le cadre de l’Open Acreage Licensing Program (OALP), offrant 21 blocs répartis sur environ 35 346 kilomètres carrés. Des investissements de l’ordre de 300 à 400 millions de dollars sont attendus du tour de table dans ces blocs pétroliers/gaziers.

Il s’agira de la troisième série d’enchères OALP après que le Cabinet, en février 2019, ait modifié le modèle de partage des revenus pour l’exploration des hydrocarbures et plafonné la part des revenus du gouvernement à 50 %. La date limite de soumission des offres est le 6 octobre.

Lors de la cinquième série d’enchères OALP où 11 champs pétrolifères ont été proposés, seule une entreprise privée et deux sociétés d’État avaient participé. La société d’État Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) était le seul soumissionnaire pour huit blocs tandis que Oil India était le seul soumissionnaire pour deux blocs. Pour le plus petit champ pétrolier proposé dans l’OALP-5, le directeur général des hydrocarbures (DGH) a reçu des offres d’Invenire Petrodyne et d’ONGC. Aucun joueur privé n’avait participé au quatrième tour de l’OALP où les sept blocs offerts ont été attribués à ONGC.

Au cours des trois premiers tours, Vedanta s’est vu attribuer 51 blocs et un bloc a été attribué à la coentreprise entre BP Exploration et Reliance Industries. Au total, 105 blocs d’exploration mesurant une superficie de 1 56 580 kilomètres carrés ont été attribués lors des cinq premiers appels d’offres de l’OALP, dont les activités d’exploration sont activement menées dans 89 blocs. La production commerciale de pétrole brut n’a pas encore commencé à partir des blocs OALP.

Les décisions du Cabinet de 2019 ont également déclaré que les entrepreneurs qui soumissionnent pour des blocs dans les bassins des catégories 2 et 3 – qui sont inexplorés et sans beaucoup de données géoscientifiques – ne paieront que des redevances et des prélèvements obligatoires et n’auront à partager aucun revenu à moins que des gains exceptionnels ne soient réalisés. Pour attirer plus d’acteurs, le gouvernement avait également décidé d’accorder une concession en redevance si la production démarre dans des délais précis. La production locale de pétrole brut ne couvre qu’environ 15 % des besoins du pays et les 30,5 millions de tonnes de pétrole brut produites dans le pays au cours de l’exercice 21 étaient inférieures de 5,6 % à la production d’il y a un an.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.