Le gouvernement propose de relâcher les normes solaires sur les toits

Pour soulager l’industrie solaire sur les toits, le gouvernement a proposé d’autoriser les installations solaires sur les toits d’une capacité allant jusqu’à 500 kilowatts (kW) à être facturées sous «net metering». Si la proposition est approuvée, ceux qui ont des panneaux solaires sur le toit recevront des tarifs plus élevés de la part des sociétés de distribution d’électricité (discoms) pour le surplus d’électricité vendu aux discoms.

Le ministère du pouvoir syndical a publié vendredi un projet d’amendement aux règles sur les droits des consommateurs, qu’il avait établi en décembre 2020, dans lequel l’assouplissement susmentionné a été proposé. Les parties prenantes ont été invitées à commenter les projets d’amendements d’ici le 30 avril.

La version antérieure des règles sur les droits des consommateurs, qui autorisait le “ comptage net ” pour seulement 10 kW de capacité sur les toits, était considérée comme un frein au rythme d’ajout de capacité de l’énergie solaire sur les toits dans le pays en dissuadant les utilisateurs commerciaux et industriels d’installer de telles capacités de production d’électricité. dans leurs locaux. Alors que ces consommateurs peuvent gagner environ `7 / unité en vendant le surplus d’énergie généré par leurs centrales solaires sur les toits par le biais du comptage net, dans le cadre du mandat de décembre 2020, ils devaient être facturés au moyen d’un« comptage brut »et compensés à environ Rs 3,5 – Rs 4 / unité.

La fédération nationale de l’énergie solaire de l’Inde avait demandé au ministre de l’énergie de l’Union, RK Singh, de modifier la disposition sur le comptage brut pour les grands consommateurs sur les toits, soulignant que «l’investissement à hauteur de Rs 1,500 – 2,000 crore est soit sous contrat, soit en phase de mise en service» pour ces capacités de toiture et le nouveau mandat «créeront de l’incertitude et auront un impact sur les projets en cours». Sur la capacité solaire totale de 36 910 MW, seuls 3 402 MW proviennent actuellement du solaire sur les toits.

Les derniers amendements, s’ils sont approuvés, peuvent cependant être négatifs pour les discoms gérées par l’État, qui risquent de perdre des revenus de leurs consommateurs commerciaux et industriels mieux rémunérés qui optent pour une installation solaire sur les toits dans leurs locaux.

