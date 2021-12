Le gouvernement propose huit blocs d’hydrocarbures aux enchères OALP-7

Il s’agira de la quatrième série d’enchères OALP après que le Cabinet, en février 2019, a modifié le modèle de partage des revenus pour l’exploration des hydrocarbures et a plafonné la part des revenus du gouvernement à 50 %. La date limite de soumission des offres est le 15 février 2022.

Le gouvernement de l’Union a lancé vendredi la septième série d’enchères du programme Open Acreage Licensing (OALP), offrant huit blocs répartis sur environ 15 766 km². Les blocs proposés lors de la dernière ronde comprennent cinq blocs terrestres, deux blocs en eau peu profonde et un bloc en eau ultra-profonde.

Sept des huit blocs proposés se trouvent dans les bassins de «catégorie 1», qui ne bénéficient pas de mesures et d’incitations comme les blocs des bassins de catégorie 2 et 3 – qui sont inexplorés et sans beaucoup de données géoscientifiques. Les décisions du Cabinet de 2019 ont déclaré que les entrepreneurs qui soumissionnent pour des blocs dans les bassins des catégories 2 et 3 ne paieront que des redevances et des prélèvements statutaires et n’auront pas à partager de revenus à moins que des gains exceptionnels ne soient réalisés. Pour attirer plus d’acteurs, une concession en redevance est également accordée si la production démarre dans des délais précis.

Au cours des deux dernières séries d’enchères OALP, la société d’État Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) et Oil India étaient les principaux soumissionnaires participants. Parmi les acteurs privés, seul Invenire Petrodyne avait participé au cinquième tour, tandis que Sun Petrochemicals aurait été le seul soumissionnaire au sixième tour. Aucun joueur privé n’avait participé au quatrième tour de l’OALP où, tous les sept blocs offerts ont été attribués à ONGC.

Au cours des trois premiers tours, Vedanta a obtenu 51 blocs et un bloc a été attribué à la coentreprise entre BP Exploration et Reliance Industries. Le gouvernement a récemment déclaré qu’il souhaitait que la production nationale de pétrole et de gaz « augmente de manière exponentielle » et que « pour cela, les entreprises du secteur privé puissent être impliquées en tant que partenaires ou à travers divers modèles commerciaux afin que de nouvelles techniques et technologies puissent être introduites par le biais de telles entreprises qui ont de l’expérience. dans ce ».

Au total, 105 blocs d’exploration sur une superficie de 1 56 580 km² ont été attribués lors des cinq premiers appels d’offres de l’OALP. En août, des activités d’exploration étaient activement menées dans 89 blocs. La production commerciale de pétrole brut n’a pas encore commencé à partir des blocs OALP. La production indigène de pétrole brut ne couvre qu’environ 15 % des besoins du pays. Les 30,5 millions de tonnes (MT) de pétrole brut produites dans le pays au cours de l’exercice 21 étaient inférieures de 5,6% à la production d’il y a un an. La production de 14,9 MT en avril-septembre était inférieure de 3,2% à l’année précédente.

