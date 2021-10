Le gouvernement publie de nouvelles directives pour le transport aérien des passagers à mobilité réduite

Les autocars et les véhicules utilisés pour transporter les passagers vers l’avion doivent également être rendus compatibles avec les passagers en fauteuil roulant, précisent les lignes directrices.

Dans le but de rendre les voyages aériens plus accessibles et confortables pour les personnes à mobilité réduite, le ministère de l’Aviation civile a publié une liste de projets de normes et de lignes directrices en matière d’accessibilité. Les directives sont particulièrement importantes pour les compagnies aériennes et les exploitants d’aéroports, car elles fournissent des directives aux compagnies aériennes et aux exploitants à suivre pour assurer un voyage aérien confortable pour les personnes à mobilité réduite, a rapporté l’Indian Express. Le ministère a également sollicité les commentaires du public, des groupes d’activistes aux capacités différentes et d’autres parties prenantes sur les lignes directrices proposées. Les commentaires et suggestions concernant les lignes directrices et les normes proposées doivent être soumis dans un délai de trois semaines.

Qu’est-ce qui a poussé le ministère de l’aviation civile à publier ces directives

La raison la plus immédiate pour laquelle le ministère a publié le projet de directives sur la question est un appel de l’actrice et danseuse Sudha Chandran qui a publié une vidéo sur les réseaux sociaux racontant les difficultés qu’elle a ressenties à l’aéroport. Demandant au Premier ministre Narendra Modi de délivrer des cartes d’identité distinctes aux personnes handicapées afin de permettre un contrôle de sécurité facile, Chandran a déclaré qu’on lui demandait de retirer sa prothèse à chaque fois qu’elle voyageait. Demandant au gouvernement central ainsi qu’aux gouvernements des États de prendre note des « grillades » que les personnes handicapées doivent subir lors du contrôle de sécurité, Chandran s’est demandé si le traitement qui lui avait été infligé par les autorités était respectueux.

Prenant note de la publication de la célébrité sur les réseaux sociaux, la Central Industrial Security Force (CISF), qui gère la sécurité dans les aéroports du pays, a présenté des excuses. Le CISF a également promis d’examiner la question pour savoir pourquoi la dame du personnel du CISF a demandé à Chandran de retirer sa prothèse.

Dispositions des directives du Ministère de l’aviation civile

Les directives demandent aux compagnies aériennes et aux exploitants d’aéroports de prendre des dispositions spéciales pour s’assurer que la dignité et la vie privée du passager ne sont pas violées lors du contrôle et d’autres contrôles de sécurité. Les directives ajoutent que les rayons X, les dispositifs de détection de traces d’explosifs ou les contrôles visuels peuvent être utilisés pour dépister les prothèses. Les directives mentionnent qu’une personne handicapée qui a un membre prothétique doit être emmenée dans un espace séparé et obligée de s’asseoir confortablement et d’être examinée conformément aux directives publiées. Les directives indiquent clairement que les appareils prothétiques qui n’ont pas de housse de rembourrage en mousse sous laquelle des armes ou des explosifs peuvent être dissimulés peuvent être contrôlés par inspection visuelle et ETD uniquement. Il n’est pas nécessaire de retirer l’appareil prothétique dans un tel scénario, concluent les directives. En d’autres termes, selon la nature et la conception du membre prothétique, les passagers seront contrôlés de différentes manières.

En gardant à l’esprit les problèmes de sécurité, les directives stipulent que ce n’est que dans de rares circonstances, lorsque l’agent concerné estime qu’un contrôle de sécurité approfondi et infaillible n’est pas possible, qu’il sera demandé au passager de retirer le membre prothétique. Les agents dans de tels cas devront également noter leur observation quant à ce qui les a poussés à demander au passager de retirer le membre.

Autres directives

En plus des passagers ayant des membres artificiels, les directives s’étendent à d’autres passagers à mobilité réduite, y compris ceux qui ont une aide externe comme une prothèse auditive, des implants cochléaires, des stimulateurs de croissance osseuse et des stomies, entre autres. Ces passagers devront déconnecter ces appareils avant le contrôle aux rayons X. Dans la mesure du possible, les passagers seront invités à effectuer un auto-tapotement de ces appareils suivi du scan ETD de leurs mains. Les passagers souhaitant un fauteuil roulant se verront remettre un fauteuil roulant dans la zone de préparation des bagages avec un partenaire de service pour éviter tout désagrément. Les autocars et les véhicules utilisés pour transporter les passagers vers l’avion doivent également être rendus compatibles avec les passagers en fauteuil roulant, précisent les lignes directrices.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.