Le gouvernement publie de nouvelles spécifications de qualité pour le riz et l’approvisionnement en paddy

in

La Food Corporation of India (FCI) et tous les États/territoires de l’Union ont été informés que les achats pendant le KMS 2020-21 pourraient être strictement conformes aux spécifications standardisées, selon l’annonce.

Le gouvernement a publié de nouvelles spécifications de qualité pour les achats de riz et de paddy pour la saison à venir. Selon un communiqué, le gouvernement a établi des critères uniformes pour les grains de riz fortifiés (FRK) pour le riz de qualité A et le riz commun en cas d’achat de stocks de riz fortifié, où 1% de FRK doit être mélangé avec du riz ordinaire.

Ces critères ont été donnés pour le paddy, le riz et d’autres céréales secondaires telles que le jowar, le bajra, le maïs et le ragi, comme c’est la pratique habituelle. Ces exigences comprennent des critères de distribution du riz dans le cadre du système de distribution publique ciblée (TPDS) et d’autres programmes de protection sociale, qui sont basés sur les spécifications de riz unifiées pour la saison de commercialisation Kharif (KMS) 2020-21.

Selon un communiqué du ministère, le département de l’alimentation et de la distribution publique, qui fait partie du ministère de la consommation, de l’alimentation et de la distribution publique, a publié un cahier des charges identique pour les achats du pool central pour la prochaine saison de commercialisation kharif (KMS) 2020-21.

Dans le cas du riz, les meuniers ont reçu des méthodes de contrôle de qualité plus strictes, car le pourcentage de grains brisés a été abaissé à 20 % contre 25 % auparavant. De plus, la teneur en humidité du riz que les minotiers doivent tolérer a été réduite de 15 % à 14 %.

La quantité de grains endommagés a été réduite de 3% à 2%, tandis que les grains rouges, qui étaient auparavant limités à 3%, ne seront plus acceptés dans le cadre des nouvelles directives.

La limite de teneur en humidité du paddy débarqué sur les marchés à grains a été réduite de 17 % à 16 %, tandis que la limite autorisée de matières étrangères (organiques et inorganiques) a été réduite de 2 % à 1 %. Le pourcentage de décoloration, de germination et d’endommagement a été réduit de 5% à 3%.

La Food Corporation of India (FCI) et tous les États/territoires de l’Union ont été informés que les achats pendant le KMS 2020-21 pourraient être strictement conformes aux spécifications standardisées, selon l’annonce.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.