Le gouvernement publie des lignes directrices pour les projets hydroélectriques afin d’obtenir un soutien budgétaire

L’objectif fondamental de l’appui budgétaire est de réduire les tarifs de l’électricité produite à partir de ces projets en excluant les dépenses qui ne sont pas directement liées à la production d’électricité.

Le ministère de l’Énergie de l’Union a publié des directives détaillées pour les projets hydroélectriques en cours de construction afin de recevoir un soutien budgétaire sur les dépenses engagées pour les infrastructures de modération des inondations et les routes et ponts associés.

Le ministère a déclaré que le montant requis pour la modération des inondations et les coûts de stockage sera débloqué après évaluation de chaque projet au cas par cas par le conseil des investissements publics ou le comité du Cabinet sur les affaires économiques.

Le soutien budgétaire pour la construction d’infrastructures habilitantes telles que les routes et les ponts sera également calculé au cas par cas, et la limite de cette composante serait de Rs 1,5 crore par MW pour les projets jusqu’à 200 MW et Rs un crore par MW pour projets de plus de 200 MW de capacité.

L’aide ne sera fournie que pour les projets dont la construction a commencé en mars 2019.

lorsque le Cabinet a approuvé l’octroi d’une telle aide budgétaire aux projets hydroélectriques. Le gouvernement avait alors également classé les projets hydroélectriques conventionnels et hydroélectriques de pompage de plus de 25 MW comme source d’énergie renouvelable, les rendant éligibles à un soutien financier plus abordable uniquement pour les énergies renouvelables.

Actuellement, la capacité installée des 207 projets hydroélectriques en cours dans le pays est de 46 209 MW. Plus de 9 000 MW de grands projets hydroélectriques sont actuellement en construction.

Forte du soutien politique croissant du gouvernement, l’Agence internationale de l’énergie s’attend à ce que le pays ajoute 26 000 MW de projets hydroélectriques d’ici 2030.

Le gouvernement a récemment approuvé des projets, notamment le projet hydroélectrique Luhri Stage-I de 210 MW dans l’Himachal Pradesh et un projet hydroélectrique Ratle de 850 MW sur la rivière Chenab au Jammu-et-Cachemire.

