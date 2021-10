Le gouvernement récompense le métro de Delhi pour être « le métro avec les meilleurs services et satisfaction des passagers »

La Delhi Metro Rail Corporation a remporté le prix du « Metro Rail avec les meilleurs services et satisfaction des passagers ».

Mise à jour du métro de Delhi : Le système ferroviaire de métro de Delhi-NCR est récompensé pour les services et la satisfaction des passagers. Lors de la récente conférence Urban Mobility India, la Delhi Metro Rail Corporation a remporté le prix du « Metro Rail avec les meilleurs services et satisfaction des passagers ». La conférence Urban Mobility India a été organisée par le ministère du Logement et des Affaires urbaines de l’Union. Mangu Singh, directeur général de la Delhi Metro Rail Corporation, a reçu le prix des mains du ministre du Logement et des Affaires urbaines de l’Union, Hardeep Singh Puri, lors de la 14e conférence Urban Mobility India 2021 dans la capitale nationale, a déclaré le DMRC dans un tweet.

Selon un rapport de PTI, la ville de Surat dans le Gujarat a été récompensée pour le meilleur système de transport public tandis que la ville de Kochi au Kerala a reçu un prix lors de l’événement pour le système de transport le plus durable. Le meilleur système de transport non motorisé a été attribué à Delhi pour le projet de réaménagement de la Shahjahanabad Redevelopment Corporation, selon le ministère du Logement et des Affaires urbaines de l’Union. Les prix de la conférence Urban Mobility India ont été remis par le ministre du Logement et des Affaires urbaines de l’Union, Hardeep Singh Puri.

Pendant ce temps, une flotte de 25 pousse-pousse électriques, appelée « ETO », a récemment été lancée par le DMRC depuis la station de métro Noida Electronic City de Blue Line dans le but d’assurer une meilleure connectivité du dernier kilomètre pour les utilisateurs du métro de Delhi. Ces e-rickshaws, selon DMRC, circuleront quotidiennement de 6h00 à 23h00, offrant une connectivité du dernier kilomètre vers les zones voisines de la station de métro Noida Electronic City. Dans un premier temps, 25 e-rickshaws ETO au total sont mis en service à partir de la station de métro Blue Line. Cependant, d’ici la fin du mois prochain, le nombre sera porté à 100, ce qui couvrira davantage de stations de métro, notamment les stations de métro Sector 62, Noida Sector 34, Noida Sector 59, Noida Sector 61, etc., dans la section Noida de la ligne bleue.

