Le gouvernement redouble son soutien à l’élevage mais évite de se prononcer sur Garzón

01/07/2022 à 20:23 CET

Miguel Angel Rodriguez

La polémique suscitée par les propos d’Alberto Garzón sur les macro-fermes espagnoles et la viande « de moins bonne qualité » est encore latente au sein du gouvernement de coalition. L’aile socialiste de l’Exécutif s’est lancée en bloc ce vendredi pour montrer son soutien aux éleveurs. Même Pedro Sánchez lui-même a souligné que le PSOE « se rencontre« Avec ce secteur. Bien sûr, il a évité de mentionner le ministre de la Consommation. Le reste des ministres socialistes a fait de même, évitant de se demander si le coordinateur fédéral de l’IU devait démissionner. Les barons du PSOE ont montré moins d’objection, qui, de tous latitudes du pays, ils ont critiqué Garzón. Les violets, pour leur part, ont insisté pour que leur partenaire « Il a parlé en tant que gouvernement et non à titre personnel« .

Le soutien de l’Exécutif au secteur de l’élevage est « écrasant« , a affirmé, la ministre de l’Éducation et de la Formation professionnelle, Pilar Alegría, essayant de démarquer le gouvernement des propos du responsable de la Consommation. Comme l’a fait le porte-parole du ministre, Isabelle RodriguezMercredi dernier, Alegría a évité de décider s’il devait quitter le Conseil des ministres, comme le réclamaient l’opposition et une partie du PSOE. « Je crois avoir été très clair sur le fait que le soutien du gouvernement au secteur primaire est absolument fondamental » était sa seule réponse dans une interview sur Telecinco.

Attaques à la « jugulaire »

Quelques minutes plus tard, le sien Sanchez défendu devant le comité fédéral du PSOE que sa formation « conforme » avec le secteur de l’élevage. Le Premier ministre a ainsi parlé pour la première fois de la controverse, bien qu’il n’ait à aucun moment mentionné Garzón. Cependant, au cours de son discours, il a énuméré les différents engagements que le PSOE a remplis et il a laissé tomber celui, parmi eux, du secteur de l’élevage et de l’agriculture.

Lors de cette réunion de la direction nationale des socialistes, Garzón n’a pas été mentionné, mais plusieurs des barons autonomes présents ont consacré quelques mots au chef de la Consommation au début de l’événement. L’un des plus critiques, le président d’Aragon, Javier Lambán, a accusé Garzón d’avoir lancé une « attaque contre la jugulaire » du secteur de l’élevage. Le leader aragonais lancera un campagne de publicité dans les médias internationaux pour tenter d’inverser l’effet hypothétique causé par les déclarations du chef de l’IU. Le premier moyen de communication sera « The Guardian ».

Beaucoup plus dur était le président de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. « Quand le diable n’a rien à faire il tue les mouches avec sa queue», a-t-il condamné en riant, avant de demander une rectification au chef de la Consommation. Son homologue asturien, Adrian Barbón, a assuré que les déclarations étaient « quand le moins inopportun« . » Nous sommes des présidents qui défendons notre bétail. Il l’a déjà dit (le candidat du PSOE en Castilla y León, Luis) Tudanca: si je dois choisir entre mon affinité politique et ma communauté, je choisis toujours ma communauté. Et c’est vrai », a-t-il souligné.

Ils exigent la rectification

Si les membres du PSOE au gouvernement ont choisi d’ignorer les questions sur l’avenir de Garzón, les ministres violets semblent préférer ne pas en parler. Seule la deuxième vice-présidente, Yolanda Díaz, a offert un soutien tiède, mais indéniable, à Garzón, tandis que Ione Belarra, Irène Montero Oui Jeanne Subirats Ils n’ont pas voulu ajouter plus de carburant au feu.

Pourtant, différentes positions de United We Can ont bien défendu ce vendredi lors de la coordination fédérale des IU. le président du groupe parlementaire United We Can au Congrès, Jaume asens, a assuré que le ministre de la Consommation « parle en tant que gouvernement et non à titre personnel« . Garzón lui-même a déjà affirmé mercredi dernier que l’interview avec ‘The Guardian’ avait été accordée en tant que ministre de la Consommation, démentant le message lancé par la porte-parole du ministre, Isabel Rodríguez, qui a assuré qu’il s’exprimait à titre « personnel ». par ailleurs, , a qualifié de « grave déloyauté » les demandes de démission des barons socialistes.