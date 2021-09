Le gouvernement remet 100 blocs de minéraux de base à 14 États

in

Dans les cas où le gouvernement central vend les blocs aux enchères, les recettes afférentes à ces blocs reviendront uniquement aux gouvernements des États.

Le ministre des Mines, Parlhad Joshi, a remis mercredi 100 blocs minéraux explorés de base de niveau G4 contenant du métal, des engrais et d’autres variantes de minéraux à 14 États et leur a demandé d’accélérer la mise aux enchères de ces blocs pour assurer une production plus élevée.

Dans le processus d’enchères de ces blocs, le gagnant obtiendra un permis composite qui signifie essentiellement un permis de prospection-bail minier. Il s’agit d’une concession en deux étapes accordée dans le but d’entreprendre des opérations de prospection suivies d’opérations minières de manière transparente.

Les règles d’enchères minérales modifiées en juin de cette année ont autorisé le Centre à mener des enchères dans de tels blocs où les gouvernements des États sont confrontés à des défis ou ne parviennent pas à mener des enchères.

Exhortant les parties prenantes à travailler à l’augmentation de la contribution des secteurs miniers au PIB à 2,5% contre 2% maintenant, le ministre a déclaré que le ministère envisageait de nouveaux amendements à la loi sur les mines et les minéraux (développement et réglementation), la loi MMDR pour apporter des réformes tangibles dans le secteur minier. secteur du pays. Le ministre a déclaré que le ministère était en train de finaliser le processus d’accréditation pour les entités d’exploration privées.

Sur quatorze États qui ont reçu les rapports sur les blocs miniers de niveau G4, le Madhya Pradesh a reçu un nombre maximum de 21 rapports, suivi du Karnataka et de l’Andhra Pradesh, neuf rapports chacun.

