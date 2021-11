Le gouvernement renforce les incitations aux régimes de retraite professionnels pour généraliser leur utilisation

23/11/2021 à 14:38 CET

Gabriel Ubieto

Le gouvernement a donné mardi son feu vert en Conseil des ministres au projet de loi reformuler les plans d’emploi des retraite et valorisez votre couverture. L’utilisation actuelle de ces fonds est résiduelIl ne couvre qu’1 travailleur sur 10 et se concentre principalement dans les grandes entreprises et dans l’Administration. L’intention du ministre de l’Inclusion et de la Sécurité sociale, José Luís Escrivá, est de généraliser ce produit d’épargne destiné à compléter les retraites et atteindre les PME et autonome.

Le gouvernement met ainsi en branle le mécanisme pour continuer à négocier les derniers détails de la réforme avec les employeurs et les syndicats, puis la structurer sous forme de projet de loi par le biais d’une procédure parlementaire. Et l’intention est d’avoir approuvé et en vigueur avant la fin du premier semestre 2022, comme l’a expliqué Escrivá ce mardi lors de la conférence de presse après le Conseil des ministres.

Ces fonds sont actuellement plus fréquents dans les grandes entreprises et dans l’Administration que dans les PME. Pour les nourrir, l’entreprise et les travailleurs conviennent par le biais d’accords d’entreprise ou de conventions collectives de leur allouer une cotisation périodique. Chaque travailleur a son propre « bourse », dans lequel vous déposez les cotisations convenues et qui sont conservées dans la « tirelire » commune que sont les plans d’emploi. Ceux-ci sont regroupés de manière à ce qu’un organe de gestion du même puisse investir avec eux, atteignant ainsi la rentabilité et engraissant en outre ladite « tirelire ». Une fois que le travailleur prend sa retraite, il perçoit le montant accumulé dans le fonds pour l’emploi et complète ainsi sa pension. Et s’il va dans une autre entreprise, il emporte sa part du fonds avec lui.

Selon les données d’Inverco, en 2020, quelque deux millions de personnes avaient un régime de retraite de ce type, sur une population active de 19,6 millions de personnes. Et ces plans additionnaient un fonds propres de près de 35 000 millions d’euros.

La reformulation des incitations pour les plans de retraite est l’un des éléments de la « réforme Escrivá ». L’exécutif souhaite accroître l’épargne par ces mécanismes et favoriser les plans collectifs, plutôt que individuels. Cette année 2021 a déjà commencé avec une sévère réduction des avantages fiscaux liés aux plans de retraite individuels et, six mois plus tard, les contributions des épargnants à ces fonds ont été réduites de 22%, jusqu’en juin. Et le fait est que la loi de finances de l’Etat a abaissé la cotisation annuelle maximale aux plans de retraite individuels de 8.000 à 2.000 euros avec droit à déduction de l’impôt sur le revenu (IRPF).