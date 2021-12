Le gouvernement retire de sa proposition les limites temporaires de la taille des entreprises

01/12/2021 à 19:41 CET

Gabriel Ubieto

Le gouvernement, les employeurs et les syndicats ont pris position réformer et s’attaquer à la la temporalité sur le marché du travail espagnol. L’entente n’est en aucun cas close, mais après la réunion de mercredi, les parties sont plus proches qu’avant. Après mardi la CEOE a présenté sa contre-proposition dans laquelle elle a amendé les propositions du Gouvernement pour limiter la temporalité, l’Exécutif et les agents sociaux ont accepté de travailler sur une nouvelle proposition, qui supprimera les pourcentages maximaux d’éventuels selon la taille de l’entreprise, en échange d’un contrat temporaire pour des pics de production plus limités ; comme le confirment diverses sources de dialogue social.

La proposition du gouvernement de mettre fin à l’éventualité a muté ces dernières semaines. La proposition de premier service consistait à établir un pourcentage 15% maximum pour tous les secteurs. Puis, après l’opposition des patrons, les réticences des syndicats et une lutte interne dans la coalition, l’exécutif a tourné sa proposition vers des limites maximales selon la taille de l’entreprise et les secteurs. Ceux-ci variaient entre 4% pour les grandes entreprises, 8% pour les grandes entreprises PME ou un, deux ou trois contrats maximum pour les micro et petites entreprises. Cette deuxième proposition a finalement également été abandonnée et les négociateurs de l’Exécutif en préparent une nouvelle qui, vraisemblablement, sera débattue lors de la réunion du mardi 7 décembre prochain.

Les entrepreneurs n’ont jamais aimé fixer des plafonds d’urgence maximum, malgré le fait qu’initialement la formule découlait de sa proposition. Les syndicats non plus, car ils considéraient que l’établissement d’un nombre précis pouvait donner une légitimité aux entreprises à ne pas le dépasser, mais un pourcentage d’éventuelles fraudes. Il y avait une crainte partagée que certaines limites fixes puissent générer des situations contractuelles rigides que les entreprises résoudront en faisant des contrats noirs.

Retour avec causalité

La causalité C’est la manière dont le gouvernement, les employeurs et les syndicats orientent la négociation pour limiter l’éventualité. La contre-proposition des employeurs a amplifié les raisons pour lesquelles une entreprise pouvait enregistrer un contrat temporaire, ce qui a été catégoriquement rejeté par les syndicats et est allé dans le sens inverse que le ministère du Travail a défendu ces derniers mois.

La dernière proposition du gouvernement incorporait deux types de contrats temporaires. D’une part, les remplaçants, pour couvrir meugler ou congé. Qu’ils ne pouvaient pas durer plus d’un an. Et, de l’autre, un format plus court pour couvrir les pics de production et qui ne pouvait durer plus de trois mois. Ici, les syndicats demandent à l’exécutif de reformuler sa proposition, car ils considèrent que trois mois, c’est trop. Et, à leur tour, ils vous obligent à mieux définir une limitation, en ce sens qu’une personne ne peut pas avoir plus d’un certain nombre de ce type de contrats par an.

Est « contrat pour tâches occasionnelles& rdquor; cherche à donner un débouché à ces pics de travail que les entreprises peuvent avoir à des moments précis, comme un bar pour les fêtes de la ville. Les soirées durent quelques jours, elles sont une fois par an et l’employeur a besoin d’un renforcement considérable du personnel (ce qui peut doubler les effectifs). Compte tenu de cela, elle ne va pas recourir au chiffre du fixe discontinu et une limite temporaire pourrait lui rendre difficile l’embauche de tout le personnel dont elle a besoin quelques jours par an.

Dans cette logique, les agents sociaux ont demandé au Gouvernement de traduire une reformulation de ce contrat de tâches ponctuelles en un nouveau document et de le leur présenter sous peu. Ce pourrait être ce vendredi prochain, lorsque les parties se réuniront à nouveau, ou, plus probablement, mardi prochain, lorsque la réunion sur la réforme du travail se tiendra à nouveau.