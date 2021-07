Le gouvernement révèle des plans pour une nouvelle technologie énergétique intelligente pour réduire les factures et augmenter l’efficacité

De nouveaux plans ont été dévoilés par le gouvernement britannique et Ofgem cette semaine pour déployer une nouvelle technologie intelligente innovante qui répondra à nos demandes énergétiques croissantes et améliorera l’efficacité du système actuel.

Le « Plan de systèmes intelligents et de flexibilité et la stratégie de numérisation de l’énergie » promet un secteur énergétique plus adaptable, qui sera en mesure de faire face aux besoins énergétiques du pays à mesure que les combustibles fossiles seront progressivement supprimés. De plus, cela ouvrira la porte à une production accrue d’énergies renouvelables à partir de sources britanniques, à un approvisionnement plus constant en énergie verte et à des moyens plus faciles de stocker et d’exporter notre électricité.

Avec des économies d’efficacité de réseau proposées pouvant atteindre « 10 milliards de livres sterling par an d’ici 2050 », ainsi que des opportunités pour les consommateurs de « restituer l’énergie excédentaire » grâce aux nouveaux systèmes, le gouvernement et l’Ofgem ont suggéré que nous bénéficierions de factures d’énergie réduites et d’un , grille plus verte.

Prêt à « relever les défis de la décarbonation »

Avec ce plan, le gouvernement et l’Ofgem iront de l’avant avec le renforcement des technologies énergétiques intelligentes existantes et chercheront également à créer de nouvelles technologies pour améliorer la capacité du Royaume-Uni à stocker les énergies renouvelables à plus grande échelle.

Voici quelques exemples de la technologie actuellement développée dans le pays :

Projets de réseaux de chaleur à Gateshead et Milton Keynes qui fournissent aux résidents de la chaleur et de l’électricité abordables et à faible émission de carbone. Un essai dans le sud-est de l’Angleterre avec des propriétaires de véhicules électriques combinant l’utilisation de compteurs intelligents, d’un chargeur de véhicule et d’électricité à partir de sources renouvelables pour économiser de l’argent sur leurs factures et fournir de l’électricité au réseau. De nouvelles technologies de batteries qui aident à la transition des combustibles fossiles vers des sources vertes en fournissant une énergie à faible coût et à faible émission de carbone à la demande d’une manière fiable, sûre et économique. Une communauté système où l’énergie solaire domestique est combinée à la technologie et aux données des batteries pour prévoir la production et la demande d’énergie dans le système électrique au sens large. Cela permet aux clients d’échanger l’énergie excédentaire vers le réseau, ce qui permet jusqu’à présent des économies moyennes de 70 % sur les factures.

En plus de cela, le plan examinera également comment les interconnexions électriques actuelles du Royaume-Uni avec d’autres pays peuvent être rationalisées pour « équilibrer » le système si nécessaire. On pense que tous ces aspects seront nécessaires pour relever les défis de la décarbonisation et rendre le processus plus abordable à long terme.

Parlant de la situation, Jonathan Brearley, directeur général d’Ofgem, a déclaré :

“Ce plan est essentiel pour atteindre l’objectif climatique zéro net du Royaume-Uni tout en maintenant les factures d’énergie abordables pour tout le monde. Il nécessite une révolution dans la façon et le moment où nous utilisons l’électricité et permettra à des millions de voitures électriques, d’appareils intelligents et d’autres nouvelles technologies vertes de se connecter numériquement au système énergétique.

“En tant que régulateur de l’énergie, Ofgem travaillera avec le gouvernement et l’industrie pour aider les consommateurs à apporter les changements nécessaires et garantir que la transition vers le zéro net est abordable, juste et inclusive pour tous.”

Plus de 20 000 nouveaux emplois et un marché d’exportation lucratif

Les avantages s’étendront également au marché de l’emploi, avec des promesses de “jusqu’à 10 000 emplois pour les installateurs de systèmes, les électriciens, les data scientists et les ingénieurs” avec 14 000 autres emplois “créés par le potentiel d’exportation de ces nouvelles technologies”. Les marchés d’exportation eux-mêmes devraient également être solides et pourraient « valoir jusqu’à 2,7 milliards de livres sterling par an pour l’économie britannique d’ici le milieu du siècle ».

La ministre de l’Énergie et du Changement climatique, Anne-Marie Trevelyan, a fait part de ses réflexions sur les plans :

« Nous devons nous assurer que notre système énergétique peut faire face aux exigences de l’avenir. Les technologies intelligentes nous aideront à lutter contre le changement climatique tout en veillant à ce que les lumières restent allumées et que les factures restent basses.

« Les possibilités ouvertes par un système intelligent et flexible sont évidentes. Elles permettront non seulement aux ménages de contrôler leur consommation d’énergie et d’économiser de l’argent, mais garantiront également la disponibilité de l’électricité quand et où elle est nécessaire tout en créant des emplois et des opportunités d’investissement à long terme. l’avenir.”

Avec la promesse de tous les avantages ci-dessus, mais en particulier les économies sur nos futures factures d’énergie et le potentiel d’un plus grand choix de tarifs d’énergie verte – les plans semblent certainement être un pas en avant positif pour nous.

