Le gouvernement salvadorien analyse le paiement des salaires en Bitcoin (BTC)

Trois ministères du gouvernement salvadorien discutent de l’opportunité de permettre aux entreprises du pays de payer des salaires en Bitcoin (BTC / USD). Un rapport a annoncé cette nouvelle le 15 juin, citant le ministre du Travail et des Affaires sociales d’El Salvador, Rolando Castro. Le gouvernement examine comment il peut appliquer ce changement dès que le BTC commencera à être utilisé comme monnaie légale.

Selon le rapport, les trois ministères impliqués dans ces discussions sont le ministère de l’Économie, le ministère des Finances et le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Cependant, le gouvernement d’El Salvador a fourni peu d’informations sur ce nouveau projet. Cependant, comment les entreprises du pays pourront contourner la volatilité intrinsèque du BTC reste un mystère. En proposant une solution possible à ce problème, Changpeng Zhao, PDG de Binance, a déclaré que les employeurs peuvent convertir leurs avoirs en pièces stables.

Payez en #bitcoin, les gens peuvent convertir en “pièce stable” s’ils le souhaitent. https : //t.co/qIucDaqCSe – CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 15 juin 2021

Lors de l’intégration des salaires BTC, El Salvador devra modifier sa loi d’intégration monétaire de 2001, qui stipule que tous les salaires sont payés en dollars. Cette loi est entrée en vigueur sous l’administration de Francisco Flores, où El Salvador a remplacé son colon par le dollar.

Luttant pour devenir un hub BTC

Cette nouvelle intervient après qu’El Salvador a fait la une des journaux la semaine dernière lorsque le Congrès a approuvé la proposition du président Nayib Bukele d’accepter le BTC comme monnaie légale. Le projet de loi aurait recueilli 62 des 84 voix au Congrès malgré les inquiétudes croissantes concernant l’impact potentiel sur le programme du pays avec le Fonds monétaire international (FMI). Ce faisant, El Salvador est devenu le premier pays à adopter le BTC comme monnaie légale.

Tout en faisant la promotion du BTC, le président Bukele a déclaré que la principale crypto-monnaie par capitalisation boursière aiderait les Salvadoriens vivant à l’étranger à envoyer des fonds chez eux de manière transparente. Alors que le pays continuera d’utiliser le dollar américain comme monnaie légale, Bukele était trop optimiste à propos de BTC, affirmant qu’il introduirait l’inclusion financière, l’investissement, le tourisme, l’innovation et le développement économique dans le pays.

Pour éviter les critiques croissantes sur la consommation d’énergie de BTC, le président Bukele a demandé à LaGeo, une société publique d’électricité géothermique, de proposer un plan pour offrir des installations minières de Bitcoin en exploitant l’énergie des volcans du pays. Ce faisant, le président Bukele a déclaré que le pays construirait facilement un centre minier BTC à énergie géothermique.

Cherchant à attirer les amateurs de BTC dans le pays, le président Bukele a déclaré qu’El Salvador offrirait la citoyenneté à toute personne pouvant prouver qu’elle a investi dans au moins trois BTC. Selon le président, l’utilisation du BTC comme monnaie légale débutera dans moins de trois mois.

