Le gouvernement s’efforce d’apporter des modifications à la loi sur la TPS et des plates-formes publiques pour soutenir les entreprises : Jayant Sinha

C’était donc la recommandation du comité, et je suis très heureux de vous dire qu’elle a été acceptée par le gouvernement », a déclaré Sinha.

Le gouvernement s’efforce d’apporter des modifications à la loi sur la TPS et à d’autres plates-formes publiques afin que les entreprises puissent utiliser les données pour grandir en taille et en échelle, a déclaré jeudi Jayant Sinha, président du Comité permanent des finances du Parlement.

« Les plateformes publiques telles que UPI et Aadhaar sont des plateformes très importantes. Même dans ce cas, pour que nous sautions le pas, nous devons faire plus en termes de plates-formes publiques », a déclaré Sinha lors d’une allocution lors du sommet électronique d’Assocham sur « Les sociétés financières non bancaires et le financement des infrastructures : transformer le paysage du prêt financier ».

Lorsque le projet de loi sur l’affacturage a été soumis au Comité permanent des finances, le gouvernement ouvrait l’affacturage à davantage de sociétés financières non bancaires et permettait à davantage de NBFC d’y participer.

«Mais même pendant que nous faisions cela, nous n’abordions pas certains problèmes importants liés à la plate-forme et aux données. C’est pourquoi nous avons suggéré que tout ce qui est sur la TPS en tant que facture devrait également être automatiquement envoyé à TReDS. Ensuite, il peut être utilisé sur TReDS pour financer des créances, etc.

Cependant, a-t-il déclaré, tout changement devra être soutenu par la législation, car le GSTN (réseau GST) ne permet pas l’utilisation des données au sein du GSTN à d’autres fins. Il est donc nécessaire de modifier non seulement la loi centrale sur la TPS, mais toutes les lois GSTN de l’État pour permettre aux factures GSTN d’être automatiquement transférées sur TReDS ou sur d’autres plates-formes, a-t-il ajouté.

TReDS est une plate-forme qui facilite l’escompte des factures pour les MPME des acheteurs d’entreprise par le biais de plusieurs financiers.

Il a déclaré que la TPS devenait rapidement l’épine dorsale commerciale de ce pays et que le gouvernement procédait à tous les changements nécessaires pour soutenir les entreprises.

Pour que l’Inde dépasse et devienne une économie compétitive à l’échelle mondiale de la taille de 10 000 milliards de dollars, les plateformes publiques, ainsi que l’innovation privée, doivent travailler en tandem, a-t-il déclaré. Alors que rendre les plateformes publiques sans friction représente 10% de l’histoire, 90% de l’histoire incombe aux acteurs privés et aux entreprises d’innover.

« Donc, c’est le genre de choses sur lesquelles nous travaillons en ce moment, et il y a un rapport que nous publierons sur le renforcement des flux de crédit aux MPME, et nous serions heureux de recevoir la contribution des NBFC à ce sujet…

« L’innovation du secteur privé est nécessaire en plus de ces plateformes publiques. La bonne nouvelle aujourd’hui, c’est qu’il y a suffisamment de capitaux disponibles. En raison des grandes sorties et du capital énorme que nous avons sur le marché en ce moment, il y a beaucoup de capital disponible pour soutenir les entreprises de haute qualité », a déclaré Sinha.

