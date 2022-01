Le gouvernement sélectionne TCS pour conduire la prochaine phase du programme Passport Seva

Tata Consultancy Services a annoncé vendredi avoir été sélectionné par le ministère des Affaires étrangères (MEA) pour la deuxième phase du programme Passport Seva.

Dans la prochaine phase du programme, TCS actualisera les installations et les systèmes existants et développera des solutions innovantes pour permettre la délivrance de passeports électroniques et améliorer encore l’expérience des citoyens, en utilisant des technologies telles que la biométrie, l’intelligence artificielle, l’analyse avancée des données, les chatbots. , la réponse automatique, le traitement du langage naturel et le cloud, selon un communiqué.

Lancé en 2008, le programme Passport Seva a vu le TCS transformer la prestation de services liés aux passeports, numériser les processus et établir des références mondiales en matière de rapidité, de transparence et de fiabilité.

« L’expérience de classe mondiale offerte au Passport Seva Kendras (PSK) géré par TCS à travers le pays a rendu le service immensément populaire et une source de fierté nationale. L’accessibilité a été encore améliorée en étendant le service via des bureaux de poste désignés et des missions et postes indiens à travers le monde », indique le communiqué.

Le chef de l’unité commerciale de TCS (secteur public), Tej Bhatla, a déclaré que TCS a joué un rôle essentiel dans la construction d’une Inde numérique, en pilotant des programmes de transformation d’importance nationale.

« Notre partenariat avec la MEA au cours de la dernière décennie est devenu une référence dans un partenariat public-privé pour les services aux citoyens. Nous sommes ravis d’être sélectionnés pour la prochaine phase du programme Passport Seva et nous sommes impatients de conduire de nouvelles innovations et d’améliorer les expériences des citoyens, en utilisant nos connaissances contextuelles et nos technologies numériques », a ajouté Bhatla.

