Le gouvernement s’engage à ce que Alicante, Valence, Castellón et Murcie soient connectés à AVE en 2023

10/11/2021 à 19:28 CET

FJ Benito

Le ministre des transports, Rachel Sanchez, s’est engagé ce mercredi auprès des entrepreneurs du Corridor méditerranéen, qui en 2022 seront investis 1,7 milliard d’euros dans les différents projets et a veillé à ce qu’en 2026 toute la section entre Almería et la frontière avec la France soit achevée. Sánchez a indiqué que dans les trois derniers travaux d’une valeur 3 000 millions et exécuté deux milliards d’euros. Le ministre a assuré que pour 2023 sera relié en largeur internationale des trois provinces de la Communauté Valencienne et aussi avec Murcie.

Plus de 1 300 hommes d’affaires de toute l’Espagne et parmi ceux qui apparaissent patrons de la province comme Image de balise Antonio Arias (Vectalia) ou, entre autres, Adolfo Utor (Balearia) dénoncer en ce moment, dans un acte qui se tient au Palais des Congrès de Iféma à Madrid, le retard subi par l’exécution du corridor méditerranéen, une infrastructure pour transformer l’axe ferroviaire dans un couloir de largeur à grande vitesse qui permet de se déplacer avec rapidité, sécurité et manière durable aux passagers (tourisme) et aux marchandises car, pas en vain, entre Algésiras et Barcelone, le 67% des exportations espagnol, selon Vicente Boluda, président de la Association Valencienne des Entrepreneurs (AVE). Boluda a une nouvelle fois misé sur l’Espagne circulaire et non radiale, que tout ne passe pas par Madrid.

Une bonne partie de ces marchandises, en particulier les fruits et légumes, sont produits dans le Communauté Valencienne, Murcie et Andalousie. Boluda a également rappelé que 50% de la population espagnole réside dans l’axe, il accueille 50% du tourisme, le 45% du PIB de l’État d’où « ce projet est important pour l’ensemble de l’Espagne non seulement pour les autonomies de la Méditerranée & rdquor ;.

Vicente Boluda, flanqué de tout son conseil d’administration, et parmi eux Juan Roig, président de Mercadona et pionnier du lobby, dénonce que « ce corridor aurait dû être achevé il y a dix ans et les pertes économiques et les dépassements de coûts que nous subissons sont des millionnaires incalculables. Tout va très lentement, la date de 2025 Le cône final des travaux est plus que difficile et ce que nous demandons au Gouvernement c’est la rapidité et que ce qui est budgétisé soit exécuté. Il ne sert à rien d’annoncer un milliard si seulement cent & rdquor; sont exécutés plus tard.

Dans une clé locale, Alicante, Image de balise Antonio Arias, membre du conseil d’administration de l’AVE depuis le début du mouvement « Je veux couloir & rdquor; en 2016 a dénoncé la lenteur à résoudre le noeud de La Encina. D’autres questions en suspens sont les liaisons ferroviaires avec l’aéroport et le port et l’électrification des chemins de fer avec Murcie, qui sont toujours à voie unique, en plus.

L’économiste Fernando Trias de Bes, intervenant au check-up, a souligné que « dans un monde globalisé et avec le commerce en ligne, qui a avancé en un an ce qui devait avancer en cinq, le lien entre transport portuaire et terrestre est devenu l’un des avantages concurrentiels géopolitiques & rdquor ;. Trías de Bes a déclaré que « chaque jour qui passe sans le corridor méditerranéen, l’Espagne perd une opportunité économique sans précédent & rdquor ;. Selon lui, « les principaux pays européens sont passés de systèmes radiaux à des systèmes interconnectés où il n’y a pas de lien plus important qu’un autre. Sans le Corridor Méditerranéen, nous restons attachés à un modèle d’interconnexions qui va à l’encontre de la nature & rdquor ;.

Pour sa part, Goirigolzarri, Le président de CaixaBank a souligné que « le corridor méditerranéen n’est pas un projet qui affecte uniquement l’arc méditerranéen, il est très important pour toute l’Espagne. J’ai toujours été convaincu de son énorme potentiel pour connecter les territoires, égaliser les chances et rendre nos entreprises plus compétitives ; Je pense qu’il est très important de continuer à soutenir ce projet, et de le faire de manière décisive, avec le soutien de nos entreprises, institutions publiques et société civile, afin d’atteindre l’objectif de 2025 & rdquor ;.

Au cours de l’événement, les cinq étapes marquantes de cette année ont également été rappelées. L’achèvement des travaux du tunnel de Castellbisbal (Barcelone), l’attribution du changement de gabarit entre Tarragone et Castellón, le tronçon Murcie-Carthagène et le contournement de Reguerón (projet en cours d’élaboration) ; l’appel d’offres pour les travaux de Totana (Murcie) ; et la section Almería-Grenade, qui est à l’étude et en attente d’un projet.