Le gouvernement s’est engagé à garantir un air pur et une vie saine aux résidents : le ministre de l’Environnement Bhupender Yadav

Le programme national de qualité de l’air, lancé en 2019, est mis en œuvre dans 132 villes ciblées, non conformes aux normes nationales de qualité de l’air ambiant pendant cinq ans consécutifs.

Le ministre de l’Environnement de l’Union, Bhupender Yadav, a déclaré vendredi que le gouvernement était déterminé à garantir un air pur et une vie saine à tous les résidents du pays, et a souligné que la lutte contre la pollution atmosphérique devait devenir un mouvement de masse dans les années à venir.

S’exprimant lors de la première réunion du Comité national Apex dans le cadre du National Clean Air Program (NCAP), tenue en mode hybride, Yadav a déclaré que puisque différentes villes ont un ensemble différent de facteurs contribuant à la pollution de l’air dans cette région, il est donc préférable de se concentrer sur le bassin atmosphérique. important.

« A présidé la première réunion du Comité Apex du Programme national d’assainissement de l’air. L’Inde a été à l’avant-garde de l’adoption d’approches politiques qui accordent une importance primordiale à la conservation de l’écologie. A souligné que la mission Clean Air doit devenir un mouvement », a-t-il tweeté.

Exprimant sa satisfaction que le nombre de villes affichant une meilleure qualité de l’air soit passé à 96 en 2020 contre 86 villes en 2019, le ministre a déclaré que « les efforts d’amélioration de la qualité de l’air déployés ces dernières années ont montré des tendances positives dans la réalisation d’une meilleure qualité de l’air, cependant, beaucoup doit être fait et le besoin de l’heure est d’aborder la question de la pollution de l’air d’une manière globale avec la coordination et la collaboration de toutes les parties prenantes ».

La réunion du comité a également été suivie par le ministre d’État de l’Union pour l’environnement, Ashwini Kumar Chaubey, le secrétaire à l’Environnement RP Gupta, le président du CPCB Tanmay Kumar et d’autres hauts fonctionnaires du ministère.

Le programme national de qualité de l’air, lancé en 2019, est mis en œuvre dans 132 villes ciblées, non conformes aux normes nationales de qualité de l’air ambiant (NAAQS) consécutivement pendant cinq ans.

Sur 132, 124 villes comprennent plus de 34 millions de villes (MPC)/agglomérations urbaines identifiées par la 15e Commission des finances (XV-FC).

Il y a huit autres millions de villes couvertes par la subvention XV-FC pour recevoir des subventions basées sur les performances pour l’amélioration de la qualité de l’air, qui sont également couvertes par le programme.

Le NCAP se concentre sur la préparation et la mise en œuvre des plans d’action au niveau national, des plans d’action au niveau des États et des plans d’action au niveau des villes des 132 villes ciblées.

Le ministère de l’Environnement a déclaré que dans le cadre du NCAP, un comité directeur, un comité de suivi et un comité de mise en œuvre au niveau du centre ont été constitués et un examen périodique des progrès de la mise en œuvre est effectué.

Sept réunions du comité de mise en œuvre, cinq réunions du comité de suivi et trois réunions du comité directeur ont eu lieu jusqu’à présent, a-t-il indiqué.

«Dans le cadre du NCAP, Rs 375,44 crore ont été fournis de 2019-2020 à 2020-21 pour entreprendre des activités visant à améliorer la qualité de l’air dans les villes non conformes et Rs 290 crore alloués à 82 villes pour l’exercice 2021-22.

«Le programme a une allocation de Rs 700 crore pour 2021-2026. En outre, la 15e Commission des finances a accordé une subvention spéciale de 4 400 crores de roupies à 42 millions de plus les villes/agglomérations urbaines pour l’exercice 2020-21. Une somme de 12 139 crores de roupies a été allouée à l’amélioration de la qualité de l’air de 42 millions de villes et agglomérations urbaines de 2021-2022 à 2025-2026 », a déclaré le ministère.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.