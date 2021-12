Le gouvernement sollicite des commentaires sur les modifications proposées à la loi sur l’insolvabilité

Les modifications ont été proposées par le Comité du droit de l’insolvabilité (ILC). Les commentaires ont été sollicités jusqu’au 13 janvier 2022.

Le gouvernement a invité jeudi à commenter divers amendements proposés à la loi sur l’insolvabilité, y compris les dispositions relatives au délai d’approbation des plans de résolution ainsi que les transactions évitables et les transactions illicites.

Les modifications ont été proposées par le Comité du droit de l’insolvabilité (ILC). Les commentaires ont été sollicités jusqu’au 13 janvier 2022.

Selon une communication, des modifications ont été proposées pour permettre un processus d’admission rapide, rationaliser les dispositions relatives aux transactions évitables et aux transactions illicites et les normes relatives au délai d’approbation des plans de résolution.

En outre, des amendements ont été suggérés en lien avec la clôture du processus de liquidation volontaire et du Fonds IBC.

Le Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC) est entré en vigueur en 2016 et a déjà subi diverses modifications.

Les modifications proposées concernent le cadre de résolution et de liquidation de l’insolvabilité des entreprises en vertu du Code, qui est administré par le ministère des Affaires corporatives.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.