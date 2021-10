Le gouvernement sollicite les commentaires du public sur les modifications proposées à la loi sur la conservation des forêts : tout ce qu’il faut savoir

Avant cela, la loi a été modifiée en 1988.

Redéfinir les forêts : Le ministère de l’Environnement, des Forêts et du Changement climatique (MoEFCC) a publié la semaine dernière les modifications proposées à la loi de 1980 sur la conservation des forêts. Selon les modifications proposées, il deviendrait plus facile de détourner les forêts et certaines catégories de développement seraient également exemptées de la nécessité de pour obtenir l’autorisation du ministère, selon un rapport d’IE. Les gouvernements des États et le grand public peuvent fournir des commentaires au ministère sur les modifications proposées dans les 15 jours suivant la publication, ce qui signifie que les gens ont encore environ une semaine pour examiner la proposition et envoyer des recommandations au ministère, le cas échéant.

Une fois que le ministère aura examiné les commentaires, il préparera un projet de modification. Ce projet d’amendement sera également ouvert aux suggestions et aux commentaires du public, avant que le ministère ne rédige finalement un projet de loi d’amendement et le soumette au Parlement pour examen par les législateurs.

Avant cela, la loi a été modifiée en 1988. Cependant, le ministère ressent maintenant le besoin de changer la loi car la définition actuelle des forêts a causé le verrouillage des terres à travers le pays, ce qui signifie que même les propriétaires de la propriété ne peuvent actuellement pas utiliser une terre définie comme une forêt à des fins non forestières. La loi exige également que toutes les demandes de détournement de terres forestières à quelque fin que ce soit, y compris la cession de baux, soient approuvées par le gouvernement indien.

De plus, en 1996, une décision de la Cour suprême a élargi l’étendue des terres forestières des seules forêts de réserve et parcs nationaux à toute parcelle boisée, indépendamment de la propriété de ces terres et de leur statut de protection. Le rapport, cependant, a maintenant cité des responsables du ministère disant que les modifications visent à rationaliser les dispositions de la loi. Ils ont ajouté que la méthode actuelle d’identification des terres forestières est ambiguë, arbitraire et subjective, en raison de laquelle il y a eu beaucoup de ressentiment et de résistance à ce sujet de la part des organisations privées et des personnes. Non seulement cela, mais de telles règles ont également causé du ressentiment parmi les ministères des Chemins de fer et des Routes, car ils ont également besoin de défrichage et cela retarde les projets.

Selon les modifications proposées, toutes les terres que les ministères des routes et des chemins de fer avaient acquises avant 1980 seraient exemptées de la loi, car elles avaient été acquises pour l’expansion, mais au fil du temps, la croissance de la forêt a conduit ces ministères à ne pas pouvoir utiliser ces terres. pour les projets d’infrastructure. En dehors de cela, les personnes qui possèdent des terres relevant de la loi sur les forêts privées propres à un État ou au sens du dictionnaire du terme forêt bénéficieraient, selon la proposition, d’un assouplissement unique pour construire des structures à des fins de bonne foi, y compris des unités résidentielles ayant une superficie jusqu’à 250 mètres carrés.

De plus, parmi d’autres changements, les projets de défense entrepris près des frontières internationales ne nécessiteraient pas l’autorisation du gouvernement, selon les changements proposés, et l’extraction de pétrole et de gaz naturel serait également autorisée à partir de terres boisées tant que des technologies telles que le forage à grande portée sont utilisées. .

Cependant, les militants ainsi que les dirigeants de l’opposition craignent que les assouplissements proposés par le gouvernement conduisent à la propriété des entreprises ainsi qu’à la disparition de forêts en grand nombre. Pendant ce temps, les groupes environnementaux ont également noté qu’il y avait des points positifs tels que la proposition de rendre les lois pour les forêts notifiées plus strictes et de rendre les infractions non susceptibles de caution ainsi que des peines accrues, y compris la prison. De plus, le détournement dans certaines forêts a été complètement interdit dans les modifications proposées.

