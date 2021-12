Le gouvernement soutient différents organismes pour freiner la propagation des fausses nouvelles

En ce qui concerne la presse écrite, le document a souligné que le Conseil de la presse de l’Inde a défini des « normes de conduite journalistique » en vertu de la loi de 1978 sur le Conseil de la presse qui, entre autres, met l’accent sur les principes d’exactitude et d’équité.

Lors de la session parlementaire d’hiver, des questions ont été soulevées concernant la diffusion de fausses informations et la nécessité de la freiner. Le 7 décembre, le ministre de l’Information et de la Radiodiffusion Anurag Singh Thakur a fourni des réponses et des éclaircissements à la question posée, indiquant que le gouvernement a mis en place des mécanismes statutaires et institutionnels pour empêcher la diffusion de fausses nouvelles.

Élaborant sur les mécanismes institutionnels, Thakur a déclaré que l’Unité de vérification des faits (FCU) a été mise en place sous la direction du Bureau d’information de la presse (PIB) en novembre 2019, qui prend connaissance des fausses nouvelles à la fois suo-motu et au moyen de requêtes envoyées par les citoyens sur son portail ou par e-mail et réseaux sociaux. « L’unité de vérification des faits PIB a répondu à 28 578 requêtes exploitables à ce jour », indique le document.

En ce qui concerne la presse écrite, le document a souligné que le Conseil de la presse de l’Inde a défini des « normes de conduite journalistique » en vertu de la loi de 1978 sur le Conseil de la presse qui, entre autres, met l’accent sur les principes d’exactitude et d’équité. Pendant ce temps, pour la télévision, toutes les chaînes de télévision sont actuellement tenues d’adhérer au code des programmes en vertu de la loi de 1995 sur les réseaux de télévision par câble (réglementation), y compris que les programmes ne doivent contenir aucun élément obscène, diffamatoire, délibéré, faux et suggestif et des sous-entendus et demi-vérités. pour freiner les fausses nouvelles.

Sur le front numérique, Thakur a précisé que le gouvernement a notifié les règles de 2021 sur les technologies de l’information (lignes directrices intermédiaires et code d’éthique des médias numériques) en vertu de la loi informatique de 2000 le 25 février 2021, qui prévoit un code d’éthique pour le respect des informations numériques. éditeurs.

Le document a également mis au premier plan un programme d’éducation et de sensibilisation à la sécurité de l’information (ISEA) via le ministère de l’Électronique et des Technologies de l’information (MeitY) qui a sensibilisé les utilisateurs en soulignant l’importance de suivre l’éthique tout en utilisant Internet et en leur conseillant de ne pas partager rumeurs/fausses nouvelles.

L’une des questions soulevées était de savoir si le gouvernement envisageait d’adopter une législation pour contrôler ces activités malveillantes. Répondant à la question, Thakur a déclaré que le gouvernement prend des mesures dans les cas appropriés où une violation des codes est constatée. Il émet également des avis de temps en temps aux médias pour qu’ils adhèrent aux codes établis.

