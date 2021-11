Le gouvernement soutient le renouvellement de la F1 et du MotoGP à Barcelone

23/11/2021 à 16:09 CET

Le porte-parole du Gouvernement de Catalogne, Patricia Plaja, a annoncé ce mardi que La Generalitat a autorisé le Circuit de Catalunya à signer les contrats de promotion de Formule 1 et MotoGP pour la période 2022-2026. Dans une conférence de presse après le Conseil exécutif, il a défendu que le renouvellement du contrat est lié à une refonte du circuit de Montmeló pour l’adapter à l’engagement « de durabilité et de liens directs avec le territoire ».

« Un autre Circuit de Catalunya est possible et c’est ce que le gouvernement fera », a-t-il affirmé Plaja, et a expliqué que cela sera défini dans le Plan Stratégique du Circuit de Catalunya de le lier à la durabilité et à l’innovation technologique, pour lesquelles il estime que le renouvellement de ces contrats n’affectera pas les négociations des budgets de la Generalitat 2022.

Plaja a fait valoir que la Generalitat veut promouvoir un « nouveau paradigme » dans le Circuit qui sera précisé dans les semaines à venir et qui proposera des utilisations différent du circuit au-delà du Grand Prix de Formule 1 et Moto GP. Selon elle, le renouvellement de ces contrats va permettre de débuter « la période de transition vers un nouveau Circuit », même si elle n’a pas précisé en quoi il consistera.

Les contrats de Formule 1 et de Moto GP sur le Circuit de Catalunya ont été l’une des questions que la CUP a toujours rejetées et en fait, après l’annonce du renouvellement de ces contrats, le porte-parole de la CUP au Parlement, Eulàlia Reguant, l’a critiqué dans un tweet repris par Europa Press : « Ce n’étaient pas les budgets des macroprojets. Ils étaient transformateurs et verts », a-t-il ironisé.