Le gouvernement sud-coréen continue de réduire la rhétorique anti-crypto

Statue de Bouddha couché du Temple Miamsa à Naesan-myeon, Buyeo-gun, Corée du Sud. Source: Adobe / Yeongsik Im

Hong Nam-ki, vice-premier ministre de la Corée du Sud et ministre des Finances du pays, a parlé des plans du gouvernement visant à créer plus d’opportunités pour les jeunes, y compris sur les «marchés d’actifs nationaux».

Dans une déclaration soigneusement rédigée, Hong, a rapporté le Hankook Ilbo, a évoqué la “nécessité de renforcer la politique” et de “soutenir” le “marché national des actifs, dans lequel les jeunes sont très intéressés”. La déclaration a marqué un changement radical par rapport à la rhétorique beaucoup plus féroce du début de l’année, lorsque Hong a exhorté les investisseurs à «faire preuve de prudence» et a attaqué les marchés «surchauffés».

Bien qu’il n’ait pas précisé à quels “atouts” il faisait référence, probablement exprès, Hong a parlé de créer une “échelle d’espoir économique” pour les jeunes Sud-Coréens potentiellement “vulnérables” et privés de leurs droits, dont beaucoup sont sur le point de changer. sur le gouvernement à l’élection présidentielle de l’année prochaine sur la question de la politique de cryptage.

De nombreux jeunes Sud-Coréens se sont tournés vers les crypto-monnaies sur le marché baissier, affirmant que le marché du travail des diplômés a stagné et que le marché boursier a peu de valeur pour les investisseurs à petite capitalisation. Le gouvernement a également été accusé de la flambée des prix de l’immobilier, qui a mis les propriétés dans de nombreuses régions hors de portée des jeunes acheteurs.

“L’échelle de la jeunesse” de Hong, a déclaré le vice-Premier ministre, serait composée de trois échelons principaux, à savoir “l’emploi, le logement et l’accumulation d’actifs”.

Les jeunes Sud-Coréens ont été scandalisés par les discussions du gouvernement sur une plus grande réglementation du secteur des crypto-monnaies, ainsi que sur un prochain taux fixe de 20% sur les crypto-monnaies sur des revenus annuels de plus de 2100 dollars.

Les législateurs de l’opposition ont joyeusement saisi l’occasion d’accuser le gouvernement d’avoir mal géré la situation, tandis que les hauts fonctionnaires du parti au pouvoir cherchaient un moyen de dégénérer.

Hong a parlé ouvertement de la réglementation des crypto-monnaies dans le passé, mais ses derniers commentaires semblent suggérer qu’il est également prêt à adoucir sa position, ajoutant que “la politique sur le marché des actifs nationaux, qui est d’un grand intérêt pour les jeunes” serait sujet à révision.

Au cours du week-end, une réunion de crise des membres de la haute direction a eu lieu au bureau du Premier ministre pour examiner une variété de projets de loi d’initiative parlementaire sur le thème de la cryptographie qui ont été soumis au parlement du pays.

Et avec un autre projet de loi d’initiative parlementaire sur le thème de la cryptographie soumis à l’Assemblée nationale, il semble que les décideurs auront encore plus de projets de loi à examiner.

EDaily a rapporté qu’en plus des deux projets de loi qui ont été présentés plus tôt ce mois-ci, le député du Parti démocrate au pouvoir, Yang Kyung-sook, membre de la Commission de la planification et des finances du parlement, ainsi que du Comité des femmes et de la famille , il est prêt pour la table aussi. une nouvelle facture.

Le média a cité un Officiel de la Korean Blockchain Association qui a prédit que des projets de loi plus “similaires” seraient probablement publiés, incitant les législateurs à “discuter de la fusion” de leurs projets de loi “à l’avenir”.

