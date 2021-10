Le gouvernement sud-coréen fait face à une série de projets de loi modifiant la taxe sur la cryptographie

Source : Adobe/weyo

Les législateurs sud-coréens inondent le parlement de factures de retard de taxe cryptographique. Les commissions financières de l’Assemblée nationale devraient évaluer les valeurs de quatre tentatives distinctes visant à faire dérailler les plans de Séoul visant à prélever 20% d’impôt sur les plus-values ​​sur tous les bénéfices commerciaux au-delà d’un seuil annuel de 2 100 USD.

Le gouvernement a tenté de s’attarder sur la question, après que l’Assemblée nationale a donné son feu vert à la nouvelle règle fiscale avec un ensemble d’autres réformes plus tôt dans l’année. Depuis son acceptation, cependant, les bourses et les investisseurs privés ont exprimé des inquiétudes quant à la manière dont la taxe sera mise en œuvre. Certains ont affirmé que la taxe était manifestement injuste, d’autant plus que KOSDAQ Le seuil de profit des investisseurs boursiers est actuellement de 42 000 USD.

Liens sponsorisés

La semaine dernière, le vice-premier ministre et ministre des finances Hong Nam-ki et Kim Dae-ji, chef de la Service national des impôts (NTS), ont été grillés séparément par la commission de la planification et des finances de l’Assemblée nationale sur les questions liées à la crypto-taxe. Tous deux ont fait valoir qu’il n’y avait aucun moyen de retarder la nouvelle taxe (qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2022).

Cependant, les deux hommes ont admis que des « difficultés pratiques » avec la mise en œuvre de la taxe subsistaient toujours.

Pendant ce temps, au moins trois projets de loi distincts pourraient tester davantage la détermination du gouvernement. Le Parti démocrate au pouvoir est divisé sur la question de la crypto-taxe, et avec les élections qui se profilent en mars 2023, l’adoption de prélèvements fiscaux impopulaires pourrait aliéner les jeunes électeurs. Un récent sondage a révélé que la plupart des Sud-Coréens sont en fait favorables à l’introduction d’une taxe sur les bénéfices du trading crypto. Mais surtout, l’opposition à la taxe était la plus faible parmi les jeunes répondants.

Alors que le gouvernement actuel accédait au pouvoir grâce à un mouvement populaire dirigé par des jeunes, le parti hésite à s’aliéner sa base de soutien autrefois fidèle, dont beaucoup ont adopté la cryptographie au cours des 12 derniers mois.

L’Electronic Times a rapporté que Cho Myung-hee, membre du comité spécial de l’opposition People’s Power Cryptoasset, a proposé un amendement à la Loi de l’impôt sur le revenu qui retarderait d’un an le nouvel impôt, l’ajouterait aux calculs de l’impôt sur le revenu et seuil de déclaration jusqu’à la parité avec les niveaux de négociation des actions du KOSDAQ.

Deux de ses collègues députés du Pouvoir populaire, Yoon Chang-hyeon et Yoo Kyung-joon, ont également lancé des offres distinctes pour reporter la taxe à 2023 et 2024, respectivement.

Et un quatrième projet de loi de Noh Woong-rae, du Parti démocrate, a également proposé un amendement à l’impôt sur le revenu qui reporterait l’imposition d’un an et verrait les revenus cryptographiques classés comme « revenus d’investissement financier ».

Les commissions concernées examineront les quatre projets de loi dans la journée, à moins que les auteurs ne décident de rationaliser et de combiner leurs propositions.

Ailleurs, le Service des douanes de Corée a promis d’émettre une autre « répression » cryptographique.

KBS a indiqué que le service souhaitait apporter des modifications juridiques et « faire pression pour des révisions de la loi sur les douanes » – imposer davantage d’amendes « pour la non-soumission ou la fausse soumission de données douanières ».

Il souhaite également de nouveaux pouvoirs pour lui permettre de saisir les avoirs des « fraudeurs » fiscaux qui utilisent la cryptographie, et cherchera à partager des informations avec le Ministère de l’administration publique et de la sécurité.

Le service a averti qu’il devait lutter contre la « manipulation des prix » – probablement une référence aux commerçants « kimchi premium » qu’il a cherché à poursuivre dans le passé. Ces commerçants ont cherché à exploiter la différence entre les prix sur les bourses nationales et internationales, en achetant des bitcoins (BTC) et des altcoins de gré à gré à l’étranger, puis en vendant des pièces sur des plateformes nationales.

____

Apprendre encore plus:

– Taxe NFT et « difficultés pratiques » avec la taxe cryptographique à l’honneur en Corée du Sud

– Pandora Papers expose comment World Elite utilise le financement hérité pour cacher des fortunes

– Les moissonneurs américains de pertes fiscales cryptographiques font du foin pendant que le soleil brille – Mais l’horloge tourne

– Le fisc sud-coréen se verra accorder le droit de fouiller les maisons des fraudeurs fiscaux crypto

– L’IRS envoie un agent infiltré pour éliminer les criminels sur le marché de la cryptographie