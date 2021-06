Le gouvernement supprime les restrictions d’utilisation finale pour la vente aux enchères de mines afin d’attirer les investissements

Il a également déclaré que les États devraient informer le centre du résultat de toute vente aux enchères d’un bail minier dans les 15 jours suivant la fin de l’enchère et également en cas de résiliation et d’expiration de la lettre d’intention d’un bail minier dans les 15 jours.

Le ministère des Mines a modifié les règles des enchères de minéraux pour supprimer les restrictions d’utilisation finale des mines qui seront attribuées à l’avenir par voie d’appel d’offres, une mesure qui devrait améliorer la production et attirer des investissements privés dans le secteur.

« Le gouvernement de l’État ne réservera aucune mine à des fins captives ou à une utilisation finale spécifique ou partielle dans le cadre de la vente aux enchères », a déclaré le Mineral (Auction) Second Amendment Rules, 2021 qui modifie les Mineral (Auction) Rules, 2015. La première modification des règles de 2015 a été faite en 2017.

La décision couvrira des minéraux comme le minerai de fer, la bauxite, le calcaire, le plomb, le cuivre et les métaux précieux.

Les règles de 2015 habilitaient les États à réserver une mine ou des mines pour une utilisation finale particulière, mais stipulaient que les minéraux extraits en vertu du bail minier devaient être utilisés uniquement pour l’utilisation finale spécifiée et ne devaient pas être vendus, transférés ou éliminés d’une autre manière , directement ou indirectement.

Dans les nouveaux amendements, le ministère des Mines a déclaré que dans les cas de mines déjà vendues aux enchères en tant que mines captives pour toute utilisation finale spécifiée avant le début des règles du deuxième amendement des minéraux (enchères), 2021, jusqu’à 50% du total le minerai produit dans cette mine captive au cours d’un exercice peut être vendu sur le marché libre.

BK Bhatia, co-secrétaire général de la FIMI, a déclaré : « La suppression du concept de mines captives et non captives et, par conséquent, la suppression de la restriction sur l’utilisation finale d’une mine est la bienvenue. Nulle part dans le monde, les mines ne sont attribuées sur le concept de captif et de non-captif.

La suppression de la distinction entre les mines captives et non captives et leurs critères d’utilisation finale obligatoires est susceptible d’augmenter la production destinée à la vente sur le marché libre, augmentant ainsi l’approvisionnement du pays. Cela signifie également que la préférence pour les utilisateurs « captifs » disparaîtra et, au lieu de cela, toutes les mines seront disponibles pour tous, y compris les mineurs commerciaux, ont déclaré les analystes.

Dans les nouveaux amendements, le ministère des Mines a déclaré que le gouvernement de l’État devrait informer le gouvernement central des détails de toutes les zones ou mines disponibles pour la vente aux enchères d’un bail minier dans les 45 jours. Ceux-ci incluent les baux empêtrés dans des problèmes hérités et faisant l’objet de litiges, estimés à plus de 500 baux.

Il a également déclaré que les États devraient informer le centre du résultat de toute vente aux enchères d’un bail minier dans les 15 jours suivant la fin de l’enchère et également en cas de résiliation et d’expiration de la lettre d’intention d’un bail minier dans les 15 jours.

Les nouveaux amendements ont également suggéré à l’État de communiquer au gouvernement central les détails de toutes les zones ou mines disponibles pour la vente aux enchères d’une licence composite dans les 45 jours suivant le début des règles du deuxième amendement des minéraux (enchères), 2021.

