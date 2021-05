Le gouvernement sur une nouvelle règle informatique: pas contre la vie privée, à utiliser dans des cas exceptionnels

Les règles ont été élaborées après consultation de diverses parties prenantes et intermédiaires des médias sociaux, y compris, mais sans s’y limiter, WhatsApp.

Mercredi, le ministère de l’électronique et de l’informatique a fermement réfuté l’affirmation de WhatsApp selon laquelle la règle 4 (2) des nouvelles directives intermédiaires est «inconstitutionnelle», «illégale» et «ultra vires de la loi informatique». Il a déclaré catégoriquement que le gouvernement n’a pas l’intention de violer le droit à la vie privée des utilisateurs dans les cas où WhatsApp serait obligé de divulguer l’origine d’un message particulier.

Dans un communiqué, Meity a déclaré que l’exigence de traçabilité ne serait que dans des cas extrêmes comme la prévention, l’enquête ou la punition d’infractions très graves liées à la souveraineté et à l’intégrité du pays et en relation avec le viol, le matériel sexuellement explicite ou les abus sexuels sur des enfants.

Selon la déclaration, bien que le gouvernement reconnaisse et respecte le droit à la vie privée en tant que droit fondamental des citoyens, il existe des restrictions raisonnables à ces droits et la question de la traçabilité est l’une de ces restrictions raisonnables, car il est également du devoir du gouvernement de maintenir la loi et l’ordre. à la campagne.

Il a également remis en question l’hypocrisie de WhatsApp en déclarant que si à une extrémité il se bat pour la confidentialité des données des utilisateurs, à l’autre il cherche à imposer une politique de confidentialité dans laquelle il partagera les données de tous ses utilisateurs avec sa société mère, Facebook, à des fins de marketing et de publicité.

Le ministre des Communications et de l’informatique, Ravi Shankar Prasad, a déclaré: «Aucune des mesures proposées par l’Inde n’aura d’impact sur le fonctionnement normal de WhatsApp de quelque manière que ce soit et pour les utilisateurs ordinaires, il n’y aura aucun impact.»

Le communiqué indique qu’après octobre 2018, aucune objection spécifique n’a été formulée par WhatsApp par écrit concernant l’obligation de retrouver le premier auteur en ce qui concerne les infractions graves. “Ils ont généralement demandé du temps pour prolonger le délai de mise en application des lignes directrices, mais n’ont fait aucune référence formelle que la traçabilité n’est pas possible”, indique le communiqué.

Il a déclaré que la règle 4.2) des lignes directrices intermédiaires n’est pas une mesure isolée. Les règles ont été élaborées après consultation de diverses parties prenantes et intermédiaires des médias sociaux, y compris, mais sans s’y limiter, WhatsApp. La règle de traçage du premier émetteur de l’information est obligatoire pour chaque intermédiaire important des médias sociaux, quel que soit leur mode de fonctionnement.

Le gouvernement a déclaré que les règles édictées par celui-ci ne sont pas isolées mais ont une priorité mondiale.

