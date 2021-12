Le gouvernement travaille à la création d’un environnement favorable et à l’accès au marché de l’industrie de la bijouterie : Piyush Goyal

Goyal a ajouté que le gouvernement travaillait également sur des décisions pour réorganiser et reconstruire la SEEPZ.

Le gouvernement s’efforce de fournir un environnement favorable et un accès au marché pour le secteur des pierres précieuses et des bijoux, a déclaré samedi le ministre de l’Union Piyush Goyal. Le ministre du Commerce et de l’Industrie s’exprimait lors de la cérémonie de pose de la première pierre d’un méga centre d’installations communes dans la zone économique spéciale de la zone de traitement des exportations électroniques de Santacruz (SEEPZ SEZ).

« Nous devons faire de cette industrie non pas une industrie de 40 milliards de dollars à elle seule, mais une ambition bien plus grande. De notre côté, nous ferons tout pour atteindre ces chiffres vraiment exceptionnels que vous avez montrés comme étant le potentiel de ce commerce. « Nous travaillons avec de nombreux pays pour offrir un environnement propice et un accès au marché, en particulier pour le secteur des pierres précieuses et des bijoux », a déclaré le ministre de l’Union du Commerce et de l’Industrie, de la Consommation et de l’Alimentation et de la Distribution publique et des Textiles, Piyush Goyal. Ce projet devrait être inauguré le 1er mai 2023.

« Nous visons à mener à bien ce projet contre le vent du Covid », a déclaré le ministre. Goyal a ajouté que le gouvernement travaillait également sur des décisions pour réorganiser et reconstruire la SEEPZ. « Incidemment, nous avions pris beaucoup d’autres décisions concernant la refonte globale et la reconstruction de l’ensemble de la zone SEEPZ… Idéalement, nous pouvons utiliser la même méthodologie que celle utilisée pour ce projet », a-t-il ajouté.

Le méga CFC fournira des processus de fabrication communs et des services connexes à l’industrie de la bijouterie. « Le nouveau Mega CFC donnera un coup de fouet aux petits fabricants pour augmenter la qualité de leur production et cela, à son tour, contribuera davantage aux exportations du pays. Le Mega CFC ne serait pas seulement une installation pour transmettre une formation et des compétences, mais un symbole fort de progression », a déclaré le commissaire au développement de la zone SEEPZ SEZ, Shyam Jagannathan Shriram.

Cela contribuera à réduire les coûts de production et à favoriser le transfert de savoir-faire entre ces unités, offrant ainsi un avantage concurrentiel. Le méga Centre d’installation commune (CFC) pour les pierres précieuses et les bijoux sera l’une des deux installations de ce type (l’autre étant à Surat) qui fournira une technologie de pointe pour la fabrication et d’autres processus connexes dans le secteur des pierres précieuses et des bijoux.

« Il y a un engagement de Rs 200 crore pour le rajeunissement et le réaménagement de SEEPZ-SEZ, et la création d’un méga CFC avec un budget de Rs 70 crore », a déclaré le président du Gem and Jewellery Export Promotion Council, Colin Shah. « Ce projet vise à rapprocher le secteur des pierres précieuses et des bijoux de l’Atmanirbhar Bharat envisagé pour la nation », a déclaré Shah.

Actuellement, la SEEPZ contribue annuellement à environ 3 milliards USD à nos exportations totales de pierres précieuses et de bijoux, mais avec de meilleures infrastructures et technologies, elle a le potentiel de contribuer à hauteur de 7 à 10 milliards USD par an, a-t-il ajouté.

