Le gouvernement travaille à la création d’une usine de semi-conducteurs en Espagne

11/11/2021 à 16h56 CET

Le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, Reyes Maroto, a assuré que le gouvernement travaille sur différents projets pour développer des semi-conducteurs en Espagne et en Europe, afin de répondre au problème d’approvisionnement de ces composants qui affecte l’ensemble de l’industrie automobile.

Dans le cadre de la VIIIe réunion Sernauto « Fournisseurs automobiles : transformer la mobilité » qui s’est tenue à Ifema Madrid, Maroto a souligné que le secteur automobile est actuellement confronté à des problèmes, « à laquelle nous devons donner une réponse », comme l’augmentation des matières premières, la montée en puissance de l’électricité et la pénurie de semi-conducteurs.

« Nous avons intégré une ligne d’investissement dans le PERTE du véhicule électrique et connecté pour accueillir les investissements qui nous permettent le développement des semi-conducteurs et des puces en Espagne « , a-t-il confirmé.

Ainsi, il a réitéré que le Programme d’appui aux projets stratégiques de relance et de transformation économique (PERTE) du Véhicule Électrique et Connecté (CVE), qui s’inscrit dans le Plan de Relance, de Transformation et de Résilience approuvé par Bruxelles, est un projet « tracteur et nécessaire » qui avance dans son traitement pour qu’il « devienne une réalité » en fin d’année après sa réunion de ce mercredi avec la vice-présidente de l’Exécutif Européen en charge de la Concurrence, Margrethe Vestager.

Le ministre a tenu à féliciter le nouveau président nouvellement nommé de Serauto, Francisco J. Riberas, PDG de Gestamp, et a remercié l’ancien président, Maria Hélène Antolin, tout son travail au cours des six années de travail dans l’association.

Le ministre de l’Industrie a mis en valeur les données des fournisseurs du secteur automobile, soulignant que plus de 50% des véhicules sont des composants, ainsi que, le investissement élevé en R&D&i, jusqu’à 1 075 millions d’euros, soit 3,6 % du chiffre d’affaires du fournisseur est dédié à l’innovation, et enfin, le caractère exportateur de ce segment du secteur se démarque, 17 900 millions d’euros, soit 60 % du chiffre d’affaires.

« Ces atouts qui sont en ce moment des garanties pour faire face à la révolution que connaît le secteur, transformant toute sa chaîne de valeur vers une mobilité durable, sûre, connectée et intelligente« il a insisté.

En ce sens, il a souligné l’engagement du Gouvernement pour la neutralité climatique en 2050, avec l’amélioration de la compétitivité du secteur, mais « comptant sur l’ensemble de la chaîne de valeur pour faire face aux futur avec plus de garanties ».

Investissements dans la mobilité

À la suite de l’approbation des budgets généraux, le chef du ministère de l’Industrie a expliqué que les comptes intègrent un plan d’incitation pour l’installation de points de recharge, l’acquisition de véhicules électriques et l’innovation dans électromobilité doté de 450 millions d’euros.

Aussi pour soutenir la chaîne de valeur industrielle, le Gouvernement disposera d’une dotation de 1 326 millions d’euros de subventions, en même temps qu’il accompagnera la transformation du secteur vers l’électrification à travers le PERTE du Véhicule Electrique et Connecté.

Ce PERTE prévoit un investissement total de plus de 24 000 millions d’euros dans la période 2021-2023, avec une contribution du secteur public de 4 295 millions d’euros et un investissement privé d’environ 19 714 millions d’euros.

Par ailleurs, le ministre a rappelé que certains programmes du PERTE sont déjà en cours, comme le Coups III, Coups singuliers II ou le Plan de technologie automobile durable et que le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a déjà annoncé à l’Automobile de Barcelona le lancement d’un nouveau programme Moves Large Fleet, à partir duquel les entreprises qui souhaitent renouveler des flottes de plus de 500 véhicules dans le portée de plus d’une communauté autonome. Le budget de ce plan sera de 50 millions en 2021, extensible en 2022 et 2023 et imputé aux fonds européens.