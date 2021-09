Le gouvernement UP augmente le prix conseillé par l’État de la canne à sucre de Rs 25 à Rs 350 par quintal

Selon les initiés de l’industrie, il y avait beaucoup de pression sur le gouvernement de l’État pour augmenter le SAP pour la saison 2021-22, principalement parce qu’il n’y avait pas eu d’augmentation depuis trois ans et aussi parce que le Centre avait augmenté le PRF pour la canne pour cette saison et les agriculteurs de l’État attendaient avec impatience une hausse similaire au niveau de l’État.

Des mois avant que l’État ne passe en mode électoral, l’Uttar Pradesh, le plus grand État producteur de sucre du pays, a annoncé une augmentation du prix conseillé par l’État (SAP) de la canne à sucre de 25 Rs par quintal pour les trois variétés de la culture.

Le gouvernement de l’État a augmenté le prix de la canne pour la variété à maturation précoce de 325 Rs le quintal à 350 Rs le quintal pour la campagne agricole qui a commencé ce mois-ci, tandis que le prix de la canne de variété commune a été augmenté de 315 Rs à 340 Rs le quintal. .

L’annonce est intervenue après que le Centre a décidé d’augmenter le prix plancher, connu sous le nom de prix juste et rémunérateur (PRF) pour 2021-2022 de Rs 10 à Rs 290 par quintal pour la prochaine campagne de commercialisation commençant en octobre 2021.

L’annonce du SAP était en attente et la décision de l’État est venue avec le ministre en chef Yogi Adityanath annonçant la même chose lors d’un rassemblement d’agriculteurs, organisé par Kisan Morcha du BJP à Lucknow dimanche.

On peut mentionner que le PAS de la canne à sucre dans l’Uttar Pradesh, ainsi que dans d’autres États tels que l’Uttarakhand, l’Haryana et le Pendjab, est généralement plus élevé que le PRF du Centre.

À UP, SAP a été augmenté pour la dernière fois de 10 roupies par quintal en 2017, peu de temps après l’arrivée au pouvoir du gouvernement de Yogi Adityanath. Par la suite, il n’y avait pas eu de randonnée pendant trois années consécutives. Les producteurs de canne à sucre de l’État réclamaient une augmentation, notamment en raison de l’augmentation des coûts des intrants, notamment des prix élevés du carburant.

Annonçant l’augmentation des prix de la canne, Adityanath a déclaré que cela fournirait un revenu supplémentaire de 8% aux agriculteurs. Déclarant que 21 sucreries de l’État ont été fermées sous le régime BSP précédent et 11 pendant le règne du parti Samajwadi, le ministre en chef a déclaré qu’après l’arrivée au pouvoir de son parti dans l’État, il a rouvert deux usines fermées et a également acheté un changement dans la vie des cultivateurs de canne à sucre. « Pendant la pandémie de Corona, l’industrie sucrière du Brésil, qui est le plus grand producteur de sucre au monde, s’est arrêtée brutalement. Plus de la moitié des sucreries du Maharashtra et certaines du Karnataka ont également été fermées. Mais UP a continué à exploiter l’ensemble de ses 119 sucreries », a-t-il déclaré.

Selon les initiés de l’industrie, il y avait beaucoup de pression sur le gouvernement de l’État pour augmenter le SAP pour la saison 2021-22, principalement parce qu’il n’y avait pas eu d’augmentation depuis trois ans et aussi parce que le Centre avait augmenté le PRF pour la canne pour cette saison et les agriculteurs de l’État attendaient avec impatience une hausse similaire au niveau de l’État.

« Le PAS dans UP est un sujet assez complexe, chargé de connotations politiques. Le gouvernement du jour pèse généralement le pour et le contre d’une augmentation du PAS. Alors qu’il y avait une énorme demande des agriculteurs pour augmenter le PAS de 40 à 50 Rs par quintal en raison de l’augmentation des prix du diesel et de l’électricité, d’un autre côté, il y avait un scénario selon lequel si les prix augmentaient à ce niveau, les usines, qui sont déjà confrontés à des problèmes de paiement, seraient en défaut de paiement, ce qui entraînerait d’énormes arriérés au moment où l’État se rend aux urnes en février et mars de l’année prochaine », a déclaré un responsable du département de la canne à sucre, ajoutant qu’avec une élection imminente, ce aurait été une situation très délicate pour le gouvernement.

« Le SAP est une arme à double tranchant pour le gouvernement, surtout parce que l’État se présenterait aux élections l’année prochaine. Si le gouvernement cède à la demande populiste d’augmenter le PAS de Rs 40-50 par quintal, il court le risque de saborder le bon travail fait par l’Etat jusqu’à présent, en ce qui concerne les paiements de la canne. Si les usines ne sont pas en mesure de régler une partie substantielle à temps, les arriérés reviendront hanter le gouvernement en plein milieu des élections », a déclaré un initié du secteur sucrier, ajoutant que l’Uttar Pradesh a réussi à régler près de 85 % de sa cotisation de canne pour la saison 2020-21. “UP a maintenant environ 5 000 crore de roupies de canne, ce qui est de loin la meilleure performance des sucreries depuis de nombreuses années”, a-t-il déclaré, ajoutant que les quelques groupes sucriers errants sont les seuls à avoir encore des cotisations en attente contre leur achats de canne.

Il peut être mentionné que tandis que les agriculteurs de l’État exigent un prix plus élevé chaque année, un groupe de travail de Niti Aayog a récemment mis l’accent sur le lien entre les prix de la canne à sucre et les taux de sucre pour maintenir l’industrie en bonne santé financière. Il a également recommandé que les États qui annoncent leur propre PAS soient exhortés à s’abstenir de le faire à moins qu’ils ne soient disposés à supporter les coûts supplémentaires du PAS sur eux-mêmes et à ne pas forcer les usines à supporter la charge du prix de la canne à sucre au-dessus du PRF.

