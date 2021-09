Le gouvernement UP forme le SIT pour enquêter sur une plainte de «conversion religieuse» contre un haut responsable de l’IAS

in

Le gouvernement de l’Uttar Pradesh a mis en place mardi une équipe spéciale d’enquête (SIT) pour enquêter sur les allégations selon lesquelles l’officier supérieur de l’IAS, Mohammad Iftikharuddin, aurait été vu dans des vidéos virales assistant à un événement lié à la conversion religieuse. Iftikharuddin est actuellement président de la Uttar Pradesh State Road Transport Corporation.

Dans l’une des prétendues vidéos, le président de l’UPSRTC est vu assis avec un groupe d’hommes, apparemment des religieux, et on l’entend dire qu’il est de leur devoir de répandre l’islam dans chaque foyer.

Dans une vidéo connexe, l’officier de l’IAS du lot de 1985 est vu assis lors d’un rassemblement où un autre homme parlerait prétendument de manière provocatrice des mérites de la conversion à l’islam. Les vidéos auraient été prises au bureau du camp et à la résidence officielle du fonctionnaire lorsqu’il était commissaire divisionnaire de Kanpur entre 2014 et 2017. Iftikharuddin, qui est actuellement en poste dans la capitale de l’État, Lucknow, lorsqu’il a été confronté à un scribe de chaîne de télévision. a d’abord nié être présent au rassemblement, mais a ensuite admis qu’il y était présent.

« Qu’est-ce que j’ai dit de mal ? J’ai été mal interprété », a-t-il déclaré au journaliste en hindi. Prenant au sérieux l’affaire, le gouvernement a ordonné une enquête par le SIT, a déclaré un responsable.

L’équipe sera dirigée par la DG CB-CID GL Meena et l’ADG Bhanu Bhaskar en sera membre. Il enverra son rapport au gouvernement dans sept jours, a déclaré le responsable. Le vice-président national de ‘Math Mandir Samanvai Samiti’ Bhupesh Awasthi a déposé une plainte écrite auprès du gouvernement de l’État contre l’agent de l’IAS et a soumis des copies des vidéos. Le vice-ministre en chef Keshav Prasad Maurya, qui était en visite lundi dans le district et dans la ville voisine d’Unnao, a déclaré que l’enquête avait été ouverte sur la question lorsque son attention a été attirée sur les vidéos.

Pendant ce temps, le commissaire de police de Kanpur, Asim Arun, a déclaré à PTI que l’enquête visant à vérifier l’authenticité des vidéos avait été confiée à l’ADCP East, Somedra Meena. “Il est en cours d’enquête pour savoir si la vidéo est authentique”, a-t-il déclaré.

Il y a quelques mois, UP a promulgué une loi pour freiner les conversions par la force ou la tromperie. Ces derniers jours, la police d’État a procédé à plusieurs arrestations, notamment à Delhi, en lien avec un prétendu racket de conversion. L’Uttar Pradesh Anti-Terrorist Squad (ATS) avait arrêté dimanche trois hommes en lien avec des conversions religieuses présumées.

L’ATS avait déclaré que si deux étaient des résidents de Muzaffarnagar dans l’UP, le troisième était originaire de Nashik dans le Maharashtra. Concernant les vidéos controversées partagées sur les plateformes de médias sociaux, le ministre de la Justice et de la Justice Brajesh Pathak a déclaré que le gouvernement avait pris connaissance des vidéos et avait donné des instructions pour enquête.

L’endroit où l’officier de l’IAS est assis et prêche semble être une propriété du gouvernement, ce qui n’est pas du tout approprié légalement ou constitutionnellement, a déclaré Pathak. Le gouvernement de l’État est particulièrement strict sur la question de la conversion religieuse, a déclaré Pathak, ajoutant : « Nous avons même fait une loi stricte à ce sujet. Nous prendrons des mesures strictes contre quiconque tente de convertir des personnes en utilisant la force ou tout type de leurre ».

Le député du BJP de Bithoor, Abhijeet Singh Sanga, a qualifié l’incident de grave préoccupation et a ensuite qualifié l’officier de l’IAS d’« Aurangzeb alphabétisé ». « Je demanderais au commissaire divisionnaire de Kanpur, Raj Shekhar, de purifier l’enceinte du bureau du commissaire du camp avec du « gangajal » obtenu de Bithoor », a déclaré Sanga à PTI.

