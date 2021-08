Le gouvernement UP propose de créer un parc de centres de données à YEIDA

La société propose de mettre en place un centre de données de classe mondiale sur ce terrain au coût de Rs 2 500 crore.

Le gouvernement de l’Uttar Pradesh est prêt à développer un parc de centres de données de plus de 200 acres dans le secteur 28 de la Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA) dans le district de Gautam Budh Nagar. La mise en œuvre de ce plan débutera d’ici la fin du mois.

Selon les responsables gouvernementaux, en plus de donner la priorité dans l’attribution des terres aux propositions de centres de données d’une capacité de 40 MW, le gouvernement accordera également une subvention pouvant aller jusqu’à 60% sur l’emprunt contracté par les investisseurs. En outre, une subvention de 25 % sera accordée pour l’achat de terrains, et les entreprises qui investissent pour la première fois bénéficieront d’une exonération de 100 % du droit de timbre, tandis que les entreprises qui installent des deuxièmes unités bénéficieront d’une remise de 50 %.

Selon les responsables de YEIDA, 30 géants de l’industrie informatique, en Inde et à l’étranger, prévoient de créer des unités avec un investissement de Rs 20 000 crore dans le parc.

Il y a eu une augmentation de la demande de terrains à Noida et Greater Noida pour les centres de données. Des entreprises de premier plan comme Microsoft, Adani Group et MAQ ont récemment acheté un terrain pour installer des centres de données à Noida. HCL, Google et TCS se sont déjà implantés à Noida, tandis que Hiranandani Group, Netmagic Services, STT et Aggarwal Associate sont en pourparlers avec le gouvernement pour mettre en place leurs propres centres de données.

Alors que le parc logiciel et le centre de données de Microsoft, d’une valeur de 1 800 crores, s’étendent sur un terrain de 60 000 m² attribué par la Noida Authority dans le secteur 145, MAQ India s’est vu attribuer un terrain de 16 350 m² dans le secteur 145. La société investira Rs 250 crore.

De même, Noida Authority a attribué 34 275 m² au groupe Adani dans le secteur 62 et 39 146 m² à Adani Enterprises dans le secteur 80. La société propose de mettre en place un centre de données de classe mondiale sur ce terrain au coût de Rs 2 500 crore.

