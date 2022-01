Le gouvernement UP va confisquer les créances de Bajaj Hindusthan pour payer les arriérés aux producteurs de canne à sucre

Le cabinet de l’Uttar Pradesh a approuvé la proposition de confisquer 1 000 crore de roupies de la centrale électrique de Bajaj Hindusthan dans l’État pour payer les producteurs de canne à sucre.

Agissant sur sa législation nouvellement promulguée concernant les sucreries défaillantes, le gouvernement de l’Uttar Pradesh a décidé de confisquer les paiements d’électricité de 1 000 crores de roupies dus à la centrale électrique de Lalitpur de Bajaj Hindusthan à l’Uttar Pradesh Power Corporation (UPPCL) pour effacer les cotisations de canne à sucre en souffrance. aux agriculteurs de l’État. L’UPPCL paiera les cotisations en deux tranches de 500 crores de roupies chacune, qui seraient transférées sur le compte séquestre des 14 sucreries de Bajaj, d’où elles seraient directement transférées sur les comptes des agriculteurs.

Le cabinet de l’Uttar Pradesh a approuvé la proposition de confisquer 1 000 crore de roupies à la centrale électrique de Bajaj Hindusthan dans l’État pour payer les producteurs de canne. 1953, en introduisant une sous-clause, qui habilite le commissaire de la canne à recouvrer les droits de canne des moulins errants en confisquant toutes les créances que toute filiale ou société associée de ces moulins à sucre obtiendrait de tout département ou société du gouvernement de l’État. S’adressant à FE, un responsable du département de la canne à sucre de l’UP a déclaré qu’afin de rendre les clauses antérieures de la loi plus efficaces et de garantir que les agriculteurs reçoivent leurs cotisations de canne à temps, la nouvelle clause a été ajoutée et ne sera invoquée qu’après épuisement les dispositions antérieures de recouvrement des cotisations des agriculteurs.

« La disposition est que si une entreprise sucrière ne paie pas le prix de la canne à sucre, elle peut être récupérée auprès de ses filiales. La législation a clairement été introduite dans le but exprès d’effacer les cotisations de canne de Bajaj Hindusthan, qui est le plus grand défaillant parmi les usines chaque année. La société doit toujours 1 500 crore de roupies aux agriculteurs pour la canne achetée par ses moulins au cours de la saison de broyage 2020-21 », a déclaré le responsable, demandant l’anonymat.

« En vertu de cette clause, les créances de l’usine, de l’unité ou de la société défaillante ou de l’une de ses filiales ou sociétés associées dans l’État peuvent être saisies par le gouvernement de l’État pour régler les cotisations des agriculteurs », indique la clause modifiée, ajoutant que la définition de société, filiale et société associée sera la même que celle définie dans le Company Act 2013.

Bajaj Hindusthan possède deux compagnies d’électricité dans l’Uttar Pradesh. Alors que Lalitpur Power Generation Company est un projet thermique de 1980 MW basé à Lalitpur, Bajaj Energy Limited exploite 10 unités de 45 MW chacune. UPPCL doit Rs2361.20 crore au groupe Bajaj Hindusthan pour l’électricité achetée au projet thermique de Bajaj Hindusthan à Lalitpur. De cela, il libérera Rs 1 000 crore en deux versements, qui seront utilisés pour payer le prix de la canne en souffrance sur les sucreries de Bajaj.

