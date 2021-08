Le gouvernement utilise le pouvoir du masque ⋆ 10z viral

Le peuple américain a passé 15 mois à observer les mandats de masques. Fédéral, étatique, local – tout le monde a tenté de mettre en œuvre et d’appliquer un mandat de masque. À l’intérieur, à l’extérieur, aux sports pour les jeunes… les règles ont changé d’un État à l’autre et d’une ville à l’autre. Il n’y avait aucune cohérence, sauf que le niveau de gouvernement qui tirait les ficelles du mandat était au pouvoir. C’est ce que nous avons finalement appris qu’il s’agissait des mandats de masque, la domination sur un groupe de personnes.

Je conduis un autobus scolaire. Chaque jour de l’année scolaire, jusqu’au dernier jour de juin, chaque enfant dans le bus portait un masque pour aller et revenir de l’école. Je devais porter un masque même si j’étais la seule personne dans le bus. Nous avons eu des jours où la température atteignait 95. Il n’y avait pas une bouffée d’air à trouver dans le bus, mais les masques étaient mis et relevés. Quelle folie ? Chaque enfant était dans un groupe d’âge à faible menace, et j’avais été doublement vaxxé. Alors suivez la science et dites-moi pourquoi quelqu’un dans mon bus avait besoin d’un masque. Personne ne l’a fait. Mais les départements scolaires imposaient leur volonté aux élèves, aux chauffeurs et au personnel. Le dernier maillon de la chaîne est le syndicat des enseignants qui impose sa volonté aux services scolaires.

L’administration Biden a lamentablement échoué dans ses efforts pour faire vacciner la majorité de la population. Alors plutôt que d’adopter une approche positive en prenant pour exemple les vaccinés, ils essaient de masquer l’ensemble du pays. Cette année, le masque est un outil à utiliser pour la punition. Citant des tests effectués en Inde et diffusant de fausses informations sur les personnes vaxxées contractant COVID, ils adoptent l’approche de la peur pour amener les gens à prendre les photos. Cette approche peut fonctionner avec les jeunes enfants pour les amener à faire ce que vous voulez. Cela ne fonctionne pas avec le peuple américain.

Le problème pour Biden a commencé avant qu’il ne soit élu. Lui et Kamala Harris ont tous deux indiqué au cours des débats et de la campagne leur réticence à faire confiance à un vaccin de Trump. C’était un commentaire ridicule à faire à l’époque, et ils en paient maintenant le prix. Trump ne travaillait pas dans le sous-sol de la Maison Blanche à mélanger des produits chimiques pour inventer le vaccin Trump. Trump a déchaîné la puissance de notre ingéniosité d’entreprise. Ce faisant, trois fabricants ont développé des vaccins efficaces en quelques mois plutôt qu’en années. Mais la graine du doute avait déjà été plantée dans l’esprit de nombreux Américains. Biden et Harris ont planté cette graine.

Biden a été élu sur la promesse qu’il était l’homme qui pourrait nous délivrer de la pandémie. Le problème est que ce n’étaient que des mots, et il n’avait aucun plan réel. Près de sept mois plus tard, ce fait tient toujours. Que font-ils maintenant? Ils ont besoin de se regrouper et rapidement. La semaine dernière, les syndicats d’enseignants ont indiqué qu’ils avaient un problème avec l’ouverture des écoles avec des élèves de retour en classe. Immédiatement, Biden a réagi, affirmant que les enfants seraient de retour en classe en septembre. Dans une bataille en tête-à-tête, le syndicat a fait preuve de plus de pouvoir que Biden. Nous avons donc maintenant au moins deux menaces sur la table : les enseignants peuvent résister et forcer l’apprentissage à distance, et les mandats de masque sont déjà en cours. Ni l’un ni l’autre ne sera toléré par un pays qui ne fait pas confiance au gouvernement ou au CDC et veut revenir à la vie quotidienne après la pandémie.

Cette situation de déjà vu n’a pas besoin d’exister. Notre économie ne survivra pas à un autre confinement. Nos enfants ne devraient pas se voir voler un autre jour de leur vie. Mais ce retour en 2020 est ce que nous envisageons. Les États rouges de Floride et du Texas, qui ont réussi à faire traverser leur population à la pandémie, sont proactifs. Ils adoptent des projets de loi et signent des ordres selon lesquels ils ne soumettront pas leurs États à des mandats ou à des masques. D’autres États doivent suivre leur exemple. Je veux penser que d’autres gouverneurs et États apprendraient du passé. Je crains que ce ne soit un vœu pieux, tout comme espérer que Biden puisse transformer ce navire.