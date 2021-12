Le gouvernement utilisera son large soutien pour les budgets pour exhorter un grand pacte de travail

28/12/2021 à 07:33 CET

Ange Alonso Gimenez

Les budgets approuvés par le Gouvernement de Mariano Rajoy en 2018 grâce au PNV ont duré un mois. À Pedro Sanchez, cependant, ils ont duré plus de deux ans, et qu’il n’aimait pas. Les choses de la motion de censure et fragmentation politique.

Le Congrès, vers la fin de 2021, reste aussi fragmenté ou plus qu’avant (une vingtaine de partis représentés en onze groupes), mais la législature bénéficie pour l’instant d’une stabilité. C’est grâce aux alliances, non exempt de tensions, qui ont forgé le PSOE et United We Can, les partenaires de la coalition. Les 13 députés d’ERC, les six du PNV, les cinq d’EH Bildu, ainsi qu’une poignée de parlementaires regroupés à Más País, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias et le Parti régionaliste de Cantabrie, ont permis l’agenda progressiste du gouvernement. d’avancer. Avec des chocs, sans doute, mais ça avance.

Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, s’est rendu lundi sur l’île de La Palma pour la huitième fois depuis que l’urgence volcanique a été déclenchée et après ce samedi, l’éruption du volcan Cumbre Vieja a été officiellement terminée. Sur l’image, Sánchez lors de sa visite au poste de commandement avancé (PMA) à El Paso. | .

La preuve dans les budgets actuels et dans les budgets qui les remplaceront. Les comptes 2021 ont reçu le soutien de 188 députés. Ceux de 2022, les mêmes. Alors que ce mardi le Congrès donnera son feu vert au projet après son passage au Sénat, le gouvernement affichera ce niveau de consensus, cette force parlementaire, pour tenter d’approuver le prochain grand défi qui nous attend : la réforme du travail.

Accords malgré les plaintes

Les membres de la direction du groupe socialiste, ainsi que certains ministres du gouvernement, disent souvent que leur la capacité de négociation et de consensus est plus qu’accréditée, et pour le vérifier, ils vous invitent à consulter la liste des lois approuvées : celles des budgets sont les plus importantes, mais il y a plus. Deux exemples récents : jeudi dernier, le Congrès a présenté la nouvelle norme pour les déchets et les sols contaminés, qui est un renouvellement complet des politiques de recyclage qui ont été menées dans ce pays, et a soutenu la décision sur l’aide aux enfants orphelins du fléau des violences sexistes.

Gabriel Ruffian. | EPE

Les députés des groupes alliés soulignent fréquemment que les négociateurs socialistes sont confrontés tardivement au dialogue et que, lorsqu’ils le font, certains médias ont d’abord esquissé les lignes essentielles du sujet à débattre. Ils soulignent également que Les négociateurs du PSOE, à de nombreuses reprises, péché d’arrogance. Parmi les alliés, il est possible de détecter déjà une certaine méfiance envers le ministre chargé de tisser la connivence et de la faire fonctionner : Félix Bolaños.

Mais l’agenda législatif caille au Congrès car, malgré les retards, les tensions, les sensibilités et les pressions, les accords finissent par arriver, parfois à la trompe. ERC et PNV ont facilité le traitement des comptes à la Chambre basse car, quelques minutes après l’expiration du délai de dépôt des avenants dans leur intégralité, le Gouvernement a conclu deux accords sur le droit de l’audiovisuel et Revenu minimum vital.

Aitor Esteban. | EPE

Au Sénat, quelque chose de similaire s’est produit. L’exécutif esquivait les pièges et les ultimatums, comme celui des indépendantistes catalans avec la loi sur l’audiovisuel précitée, une question qui s’est compliquée parce que le projet n’incluait pas la protection des langues co-officielles dans les conditions préalablement convenues. Un deuxième pacte a dû être forgé.

Finalement, parmi les nombreux amendements, l’un des compromis sur les langues minoritaires s’est glissé dans le projet que le PP, avec le reste des forces régionalistes et nationalistes, soutenait. Les plans de Sánchez et María Jesús Montero sur les délais de traitement ont donc été tronqués, mais pas leurs plans sur la solidité du parlement, puisqu’à la Chambre haute ils ont reçu d’autres soutiens, comme ceux de Geroa Bai, de l’Association socialiste de Gomera, de Més per Mallorca et du Parti aragonais.

Ces 188 votes en faveur des budgets que le Congrès a donnés fin novembre, brilleront encore ce mardi par rapport au changement venant du Sénat, qui est la seule chose qui sera votée. Le projet ira au BOE et les budgets entreront en vigueur cette semaine. Deux ans, deux budgets. Étant donné que Sánchez a vécu avec ceux de Cristóbal Montoro de juin 2018 à décembre 2020, ce n’est pas mal.

Rien n’est sûr

Le Conseil des ministres approuvera ce mardi le décret-loi qui mettra fin à la réforme du travail de Mariano Rajoy et l’enverra au Congrès, qui dispose de 31 jours pour le valider ou l’abroger. Janvier est un mois chômé, c’est-à-dire sans activité parlementaire, donc le président de la Chambre, le député socialiste Meritxell Batet (actuellement en congé pour cause de covid), devra convoquer une session plénière extraordinaire. Le décret controversé sur les masques d’extérieur obligatoires ira également à cette session plénière, en tant que mesure la plus forte de celles déployées pour arrêter la vague d’infections à omicron.

La porte-parole parlementaire d’EH Bildu, Mertxe Aizpurua, intervient en séance plénière au Congrès. | EPE

Il est peu probable que le décret portant réforme de la réforme du travail être abrogé, mais pas jetable. Le scénario réalisable envisage la validation, et immédiatement après, l’ouverture d’un processus de négociation au Congrès, entre le PSOE et United We Can, d’une part, et les autres alliés, d’autre part. Ce sera à partir de là que les problèmes surviendront.

Car ces mêmes alliés qui ont permis au Gouvernement de puiser dans ses deux budgets « historiques » et dans certains projets de loi, par exemple celui du euthanasie ou celui de changement climatique, ils sont très mécontents de ce qu’ils ont appris jusqu’à présent sur le décret, déjà convenu avec les syndicats et les employeurs.

Le leader de Más País, ñigo Errejón. | Europe Presse

L’ERC, précisent des sources du groupe parlementaire, demande au Gouvernement de répondre immédiatement à leurs demandes, puisqu’elles leur ont été transmises il y a des mois et « il semble qu’entre un jour historique et un jour historique ils n’aient pas eu le temps de les voir. . » Ces demandes sont : améliorer le traitement des salaires, renforcer les indemnités de licenciement, réglementer le rôle des administrations auprès des entreprises qu’elle licenciebien qu’ayant reçu des aides publiques et donnant la prédominance à conventions collectives régionales. Actuellement, l’aval du groupe républicain n’est en aucun cas garanti.

Le PNV non plus. D’ailleurs, les nationalistes basques, s’ils devaient demain voter le décret au Congrès, ils le rejetteraient. Le porte-parole de la Chambre, Aitor Esteban, a affirmé ce samedi que la condition sine qua non est précisément l’une des revendications d’ERC : la prévalence des accords régionaux. Selon les déclarations recueillies par Efe, il a expliqué que il existe en Euskadi une « dynamique syndicale » différente de celle du reste de l’Etat, d’où son exigence.

María Jesús Montero, ministre des Finances. | EPE

EH Bildu n’aime pas non plus ce qui a transcendé le décret. Son leader, Arnaldo Otegi, a avancé vendredi dernier que les indépendantistes basques chercheraient à améliorer le texte au Congrès par le biais d’amendements. Parallèlement, la porte-parole parlementaire, Mertxe Aizpurua, a demandé au gouvernement d’écouter moins les patrons et plus les partis qu’ils doivent appliquer le nouveau modèle de travail, tel qu’il est voté au Parlement. « Nous avons très peur que dans les prochains jours la CEOE continue d’imposer ses veto et intensifie ses conditions pour réduire la portée de la réforme du travail », a-t-il ajouté.

Más País, par l’intermédiaire d’Íñigo Errejón, a accepté l’adjectif « décaféiné » pour décrire le contenu connu du décret, pour lequel il a exhorté l’exécutif à renforcer les liens avec ses alliés afin de « ne pas manquer une opportunité historique ».

PSOE et United Nous pouvons nous mettre au travail

Il a fallu trois jours, même si c’était la veille de Noël et Noël, pour que les partenaires de la coalition vérifient que le large soutien parlementaire habituel n’est pas assuré. Ce n’est pas avant une mesure vedette : le nouveau cadre du travail.

Yolanda Díaz, ministre du Travail. | .

Le porte-parole du PSOE, Felipe Sicilia, s’est limité à faire un appel aux alliés parlementaires, tandis que Pablo Echenique, de Unis nous pouvons, a commencé à sonder ces groupes. Les deux formations gouvernementales jouent beaucoup de capital politique dans la réforme du travail, même si l’opération peut être plus importante pour United We Can en raison de son candidat prévisible aux prochaines élections législatives, Yolande Diaz, est ministre du Travail.

Comme l’indiquent les sources de la direction parlementaire socialiste, le tableau semble désormais sombre, mais au fil des jours, il deviendra clair et lumineux. il y aura sûrement un accord. Ce mardi, au Congrès, ils se souviendront que les premier et deuxième budgets de Sánchez ont été approuvés avec 188 voix pour.