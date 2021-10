Le gouvernement va émettre 4 tranches d’obligations souveraines en or au second semestre pour offrir un intérêt annuel de 2,5% aux investisseurs

Les investisseurs recevront les intérêts (2,5%) payables semestriellement sur la valeur nominale de l’investissement. L’investissement minimum autorisé est d’un gramme et la limite maximale est de 4 kg pour les particuliers et de 20 kg pour les fiducies et entités similaires par fiscal.

Le gouvernement lancera quatre tranches d’obligations souveraines en or entre octobre 2021 et mars 2022, offrant un intérêt annuel de 2,5% aux investisseurs. Cela fait partie des efforts du Centre pour décourager l’importation de métaux précieux et limiter son impact débilitant sur la balance commerciale.

Les demandes de souscription à la première tranche d’obligations-or au cours de la seconde moitié de l’exercice seront acceptées du 25 au 29 octobre, selon un communiqué du ministère des Finances. Les obligations seront émises aux candidats éligibles le 2 novembre. Les demandes pour la deuxième tranche seront reçues du 29 novembre au 3 décembre et les obligations seront émises le 7 décembre. De même, les demandes pour la troisième tranche seront acceptées du 10 janvier au 14 et les obligations seront émises le 18 janvier.

La dernière tranche d’obligations de l’exercice en cours peut être souscrite en remettant les candidatures entre le 28 février et le 4 mars, et les papiers seront remis aux candidats éligibles le 8 mars.

Le prix de l’obligation sera fixé sur la base du taux de clôture moyen de l’or de pureté 999, tel que publié par l’India Bullion and Jewellers Association (IBJA), pour les 3 derniers jours ouvrables de la semaine précédant la période de souscription. Ceux qui s’abonnent en ligne ou qui paient en mode numérique bénéficieront d’une remise de 50 Rs.

Les Obligations seront vendues par l’intermédiaire de banques commerciales régulières (à l’exception des petites banques de financement et de paiement), Stock Holding Corporation of India, Clearing Corporation of India, des bureaux de poste désignés, la Bourse nationale et la Bourse de Bombay.

Les investisseurs recevront les intérêts (2,5%) payables semestriellement sur la valeur nominale de l’investissement. L’investissement minimum autorisé est d’un gramme et la limite maximale est de 4 kg pour les particuliers et de 20 kg pour les fiducies et entités similaires par fiscal.

La durée de l’obligation sera de huit ans, avec une option de sortie après la cinquième année à exercer aux prochaines échéances de paiement des intérêts. Le prix de rachat sera basé sur la moyenne simple des cours de clôture de l’or (pureté 999) des trois jours ouvrables précédents, tels que publiés par IBJA. Les intérêts des obligations sont imposables mais l’impôt sur les plus-values ​​résultant du rachat des papiers a été exonéré pour les particuliers. Les obligations sont négociables en bourse.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.