Le gouvernement va importer des flacons de 4,5 lakh d’antiviral Remdesivir

Le gouvernement a passé des commandes pour l’importation de flacons de 4,5 lakh de médicament antiviral Remdesivir et le premier envoi de 75 000 flacons devrait atteindre les côtes indiennes vendredi, a indiqué le ministère des Produits chimiques et des engrais dans un communiqué.

Le gouvernement a commencé à importer le médicament vital Remdesivir d’autres pays pour atténuer sa pénurie dans le pays, a déclaré le ministère.

Le premier envoi de 75 000 flacons arrivera en Inde vendredi, a-t-il ajouté.

La demande de Remdesivir a considérablement augmenté dans le pays avec une augmentation des cas de COVID-19. Le médicament antiviral est utilisé dans le traitement de la maladie infectieuse.

HLL Lifecare Ltd, une société appartenant au gouvernement indien, a commandé 4 50 000 flacons de Remdesivir à M / s Gilead Sciences Inc USA et à Egyptian Pharma Company, M / s Eva Pharma, indique le communiqué.

On s’attend à ce que Gilead Sciences expédie 75 000 à 1 00 000 flacons dans les un ou deux prochains jours, a-t-il noté.

EVA Pharma fournira environ 10 000 flacons initialement suivis de 50 000 flacons tous les 15 jours ou jusqu’en juillet, a-t-il ajouté.

