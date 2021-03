Le gouvernement va injecter 14 500 crores de roupies dans 4 banques PSU par le biais d’obligations de recapitalisation

L’étape complète l’injection de capitaux du gouvernement de 20 000 crores de roupies dans les banques du secteur public pour l’exercice en cours. Le gouvernement avait précédemment injecté Rs 5500 crore au Pendjab et à la Sind Bank en décembre 2020.

Le ministère des Finances a annoncé mercredi que le gouvernement injecterait Rs 14 500 crore par le biais d’obligations de recapitalisation dans quatre banques du secteur public. La notification émise par le ministère des Finances indiquait que le gouvernement injecterait des capitaux en émettant des obligations sans intérêt aux banques.

L’étape complète l’injection de capitaux du gouvernement de 20 000 crores de roupies dans les banques du secteur public pour l’exercice en cours. Le gouvernement avait précédemment injecté Rs 5500 crore au Pendjab et à la Sind Bank en décembre 2020.

Les quatre prêteurs dans lesquels le gouvernement injectera des capitaux comprennent la Central Bank of India, l’Indian Overseas Bank, la Bank of India et l’UCO Bank. La Banque centrale de l’Inde recevra la plus forte injection de capital de Rs 4 800 crore, suivie de Rs 4 100 crore par Indian Overseas Bank. De même, le gouvernement infusera Rs 3 000 crore à la Bank of India et Rs 2 600 crore à UCO Bank. La notification du ministère des Finances indique également que les obligations de recapitalisation seront émises avec six échéances différentes.

Sur quatre prêteurs choisis par le gouvernement pour l’injection de capitaux, trois banques sont sous le cadre de mesures correctives rapides (PCA) de la Reserve Bank of India (RBI). Indian Overseas Bank, Central Bank of India et UCO Bank se trouvent actuellement dans ce cadre qui leur impose plusieurs restrictions, notamment sur les prêts, la rémunération de la direction et les jetons de présence. Les experts estiment que l’injection de capitaux du gouvernement aidera ces trois banques à sortir des restrictions de l’APC en 2021-2022 (exercice 22).

Anil Gupta, vice-président des notations du secteur financier, Icra a déclaré qu’avec la décision du gouvernement indien (GoI) d’injecter un capital substantiel dans les trois banques publiques qui étaient dans le cadre de la PCA, Icra s’attend à ce que ces banques sortent de la PCA au cours de l’exercice 22. « Cependant, étant donné que l’infusion de capital se fait par le biais d’obligations de recapitalisation à coupon zéro, le profil de gain de ces banques pourrait ne pas s’améliorer en raison de cette transaction à mesure que leur position en capital s’améliore », a-t-il ajouté.

Plus tôt ce mois-ci, IDBI Bank a été retirée du cadre PCA de la RBI après un écart de près de quatre ans sur l’amélioration de la performance financière. La banque centrale avait placé IDBI Bank dans le cadre de l’APC en mai 2017, après avoir franchi les seuils d’adéquation des fonds propres, de qualité des actifs, de rendement des actifs et de ratio de levier.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.