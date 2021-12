Le gouvernement va modifier sa politique de subventions pour promouvoir la production locale d’engrais P&K

Dans le cadre de la politique NBS, mise en œuvre depuis avril 2010, un montant fixe de subvention, décidé sur une base annuelle, est accordé aux engrais P&K en fonction de leur teneur en éléments nutritifs.

Le gouvernement a décidé samedi d’apporter des modifications à la politique existante de subventions à base de nutriments (NBS) pour promouvoir la production nationale d’engrais phosphatés et potassiques (P&K) dans un contexte de forte hausse des prix mondiaux.

Une décision à cet égard a été prise lors d’une réunion de haut niveau présidée par le ministre de l’Union chargé des produits chimiques et des engrais, Mansukh Mandaviya.

Lors de la réunion, « … il a été décidé de continuer à soutenir l’industrie nationale pour la production d’engrais P&K et de proposer des dispositions supplémentaires dans la politique actuelle du NBS pour promouvoir la production nationale d’engrais P&K dans le pays », a déclaré un communiqué officiel.

Cette décision aidera à utiliser la capacité de production nationale inutilisée de ces engrais et à promouvoir « Atmanirbhar Bharat », a-t-il ajouté.

Dans le cadre de la politique NBS, mise en œuvre depuis avril 2010, un montant fixe de subvention, décidé sur une base annuelle, est accordé aux engrais P&K en fonction de leur teneur en éléments nutritifs.

Dans le cadre de cette politique, le prix de détail maximum (MRP) des engrais P&K est fixé par les sociétés d’engrais selon la dynamique du marché à des niveaux raisonnables qui sont surveillés par le gouvernement.

Cependant, au cours de l’exercice 2020-2021 actuel, le gouvernement a notifié à deux reprises les taux du NBS pour les engrais P&K afin de maintenir les prix intérieurs de ces éléments nutritifs du sol à un niveau raisonnable pour les agriculteurs et d’assurer un approvisionnement adéquat.

Compte tenu des prix mondiaux élevés, le Centre a également fourni un forfait spécial de subvention supplémentaire au-dessus des taux NBS pour la période d’octobre 2021 à mars 2022 pour le phosphate diammonique (DAP) et les trois engrais NPK les plus consommés.

Le gouvernement a également inclus la potasse dérivée de la mélasse dans le cadre du régime NBS à compter d’octobre 2021.

Le pays importe des engrais P&K pour répondre à sa demande intérieure. Les prix mondiaux de ces éléments nutritifs du sol n’ont cessé d’augmenter depuis le début de cette année.

Par exemple, les prix mondiaux du DAP étaient passés à 730 USD la tonne en septembre contre 565 USD la tonne en mai. Ils ont encore augmenté à partir de ce niveau.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.