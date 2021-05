Le gouvernement va proposer des programmes d’incitation pour les usines de semi-conducteurs et d’affichage dans 6 mois

L’Inde aspire à une multiplication par plus de cinq de la fabrication de produits électroniques pour atteindre 400 milliards de dollars d’ici FY2025, en se concentrant sur les marchés d’exportation et en incitant les fabricants à devenir compétitifs à l’échelle mondiale.

Le ministère de l’Électronique et de l’informatique (Meity) va proposer des programmes d’incitation pour la mise en place d’unités d’affichage et de fabrication de semi-conducteurs dans le pays au cours des six prochains mois. Selon Ajay Prakash Sawhney, secrétaire du ministère de l’Électronique et des technologies de l’information (Meity), le gouvernement est déjà en train de faire le travail préparatoire et de discuter avec l’industrie du soutien nécessaire pour mettre en place les usines. Des expressions d’intérêts distinctes (EoI) ont été lancées pour les usines d’affichage et de semi-conducteurs et les entreprises, tant mondiales que locales, manifestent un vif intérêt pour la création d’unités en Inde.

«Nous travaillons à officialiser une structure d’incitation pour la mise en place de systèmes d’affichage et de fabrication de semi-conducteurs dans le pays. Dans les six prochains mois, nous essaierons de présenter une proposition concrète », a déclaré Sawhney à FE. Il a ajouté qu’ils obtiennent une bonne réponse des entreprises mondiales et locales en réponse aux déclarations d’intérêt. Cependant, il ne partageait pas les noms de sociétés qui ont postulé dans le cadre de l’EoI.

Le gouvernement cible des entreprises telles que Samsung, Infineon, ST Microelectronics, Panasonic, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Intel, Vanguard, Texas Instruments, entre autres, pour installer leurs usines de semi-conducteurs en Inde.

Pour les unités d’affichage, le gouvernement recherche l’intérêt des entreprises pour mettre en place des unités de fabrication d’écrans LCD / OLED / AMOLED / QLED en Inde.

Selon les informations partagées par le gouvernement, les écrans constituent une partie importante de la nomenclature totale des produits électroniques. Par exemple, les écrans représentent plus de 25% de la BoM dans le cas des smartphones et plus de 50% dans le cas des téléviseurs LCD / LED.

Selon un rapport lancé par l’association industrielle ICEA, en collaboration avec Grantwood Technologies, la consommation intérieure de composants d’affichage a dépassé 5 milliards de dollars rien qu’en 2020.

La demande de composants d’affichage en Inde devrait fortement augmenter au cours des cinq prochaines années, estimée à bien plus de 10 milliards de dollars en 2025, principalement en raison de la stratégie nationale «Make-in-India» visant à promouvoir la fabrication électronique.

Le rapport souligne que l’Inde est progressivement devenue un marché de consommation de premier plan pour les produits centrés sur l’affichage. Cependant, l’Inde n’a pas actuellement d’industrie locale de fabrication d’écrans et tous les composants d’affichage doivent être importés de fournisseurs étrangers.

L’Inde a déjà établi une attraction importante sur le marché des composants d’affichage et cette attraction du marché s’accélère pour devenir une fraction substantielle de l’industrie mondiale de l’affichage. La création d’une industrie de l’affichage basée en Inde exigera la confluence de l’attraction du marché, du capital et du savoir-faire.

À l’échelle mondiale, l’écran représentait une industrie de 100 milliards de dollars en 2020 et devrait augmenter ses revenus de plus de 125 milliards de dollars d’ici 2024. Les segments de la téléphonie mobile et de la télévision représentent plus de 65% des revenus de l’industrie, tandis que les ordinateurs portables, les moniteurs, les tablettes, l’automobile et d’autres applications comptent pour le reste.

G Rajeswaran, directeur et PDG de Grantwood Technologies, a déclaré: «Les écrans sont les fenêtres du monde numérique des données. Ils permettent de visualiser les données sous une forme lisible par l’homme. L’Inde a l’attraction du marché pour les produits électroniques centrés sur l’affichage, elle a besoin d’un plan pour rassembler les capitaux et le savoir-faire pour la création d’une industrie de fabrication d’écrans en Inde. »

En avril dernier, le gouvernement a lancé un programme PLI d’une valeur de Rs 41 000 crore pour la fabrication électronique à grande échelle. Le régime a étendu des incitations de 4 à 6% sur les ventes supplémentaires au cours de l’année de référence pour les produits fabriqués en Inde pendant cinq ans après l’année de base définie. Un autre programme pour le matériel informatique avec une dépense de Rs 7 350 crore a été lancé. Le gouvernement offrira des incitations de l’ordre de 4 à 1% sur quatre ans pour la fabrication d’ordinateurs portables, de tablettes, d’ordinateurs tout-en-un et de serveurs en Inde.

