Le gouvernement va remettre aux enchères 11 blocs de charbon, dont Burapahar et Tokisud-II

Le gouvernement avait offert un total de 67 blocs dans le cadre du deuxième tour d’enchères pour l’exploitation minière commerciale, parmi lesquels seulement huit mines pouvaient être mises en vente pour l’enchère finale.

Le ministère du charbon de l’Union a décidé de remettre aux enchères 11 mines de charbon, qui ont reçu une réponse tiède lors du dernier tour qui s’est tenu en août, avec un soumissionnaire pour chacune. Les blocs remis aux enchères comprennent six actifs entièrement explorés et cinq partiellement explorés.

Le ministère du charbon tiendra une réunion de pré-offre pour ces 11 mines le 11 octobre et les entreprises devront soumettre des offres avant le 29 novembre. Les enchères finales auront lieu entre le 23 décembre et le 5 janvier 2022. Les plus gros blocs à soumissionner dans la deuxième tentative, citons la mine Burapahar à Odisha, le bloc Tokisud II à Jharkhand et le bloc Dahegaon/Makardhokra-IV au Maharashtra.

Le gouvernement avait également procédé à des enchères similaires de deuxième tentative après le premier tour d’enchères dans le cadre de la politique commerciale d’extraction du charbon, qui s’est tenu en novembre de l’année dernière, lorsque jusqu’à 19 mines sur les 38 proposées ont pu être vendues aux enchères. Pas moins de quatre mines de charbon qui avaient obtenu une seule offre au premier tour ont été remises aux enchères lors de la deuxième tentative, dont seul le bloc Kuraloi North pourrait être mis aux enchères en juin de cette année, Vedanta étant l’adjudicataire.

Les entités du groupe Adani ont remporté trois des huit mines passées sous le marteau lors de la dernière tranche des enchères commerciales de charbon en août, plaçant les offres les plus élevées pour les mines de Khargaon et Jhigador à Chhattisgarh le bloc Gondkhari dans le Maharashtra.

Les plus offrants pour les autres blocs étaient Shreesatya Mines, basée à Kolkata pour la mine Rauta Closed et le bloc Burakhap Small Patch à Jharkhand, Prakash Industries pour la mine Bhaskarpara à Chhattisgarh, South West Pinnacle Exploration pour les blocs Jogeshwar et Khas Jogeshwar à Jharkhand et Sunflag Iron and Steel pour la mine de charbon de Bhivkund dans le Maharashtra.

Ces actifs houillers, sans restriction d’utilisation finale, sont mis aux enchères via le nouveau modèle de partage des revenus déterminé par le marché qui a remplacé le régime de redevance fixe/tonne qui avait auparavant exclu les investisseurs privés. Sur les 3,4 millions de lakh de tonnes de réserves totales de charbon dans le pays, les entreprises du secteur public possèdent actuellement des blocs avec des réserves combinées de près de 2 lakh MT.

