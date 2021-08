Le gouvernement doit commencer un examen de la façon dont les fournisseurs d’énergie commercialisent des tarifs d’énergie «verts» auprès des consommateurs, car certains craignent que certains surestiment leurs avantages environnementaux.

Environ neuf millions de foyers britanniques utilisent désormais des tarifs d’électricité qui ont été commercialisés comme « verts » ou avec « 100 % d’énergie renouvelable ». Cependant, certains fournisseurs ont affirmé que les consommateurs ne comprennent pas vraiment ce qui constitue un tarif « vert » et, en fin de compte, à quel point ils sont « propres » peuvent être trompeurs.

En tant que tel, l’examen du gouvernement visera à réprimer ce problème en évaluant dans quelle mesure le système actuel est clair pour définir des tarifs «verts» et s’il reste ou non adapté à l’objectif.

Comment fonctionne actuellement le système tarifaire vert

À l’heure actuelle, les fournisseurs d’énergie peuvent proposer des tarifs « verts » même si une partie de l’énergie utilisée provient de combustibles fossiles – à condition que leur utilisation soit « compensée » par l’achat de certificats appelés « Garanties d’énergie renouvelable d’origine » ou « REGO ».

Les REGO sont délivrés par le régulateur de l’énergie Ofgem aux entreprises produisant des énergies renouvelables pour chaque mégawattheure d’électricité qu’elles produisent. Mais ces entreprises peuvent ensuite vendre cette énergie propre et les REGO séparément pour que les fournisseurs rachètent ensuite. Cela signifie que s’il y a un excédent de certificats – ce qui peut arriver lorsque les prix de gros de l’énergie sont bas – les fournisseurs ont toute latitude pour les acheter et « compenser » davantage leur utilisation de combustibles fossiles sur les tarifs qu’ils proposent aux consommateurs.

Bien que l’on puisse affirmer que l’achat de REGO auprès des producteurs contribue en fin de compte à réduire les niveaux de carbone car il soutient la production d’énergie verte, le problème ici est que le système actuel permet aux fournisseurs de faire apparaître les tarifs presque entièrement verts, même s’ils incluent toujours les énergies fossiles. carburants.

Comment le système pourrait changer

Le gouvernement dit qu’il explorera des options avec son examen pour changer le système de plusieurs façons. Ceux-ci inclus:

Rendre la distribution des REGO « plus intelligente ». Faire en sorte que les fournisseurs fournissent « des informations plus claires aux ménages sur leurs tarifs verts, y compris le type d’énergie renouvelable utilisée (comme l’éolien ou le solaire), où l’énergie renouvelable a été produite et quand ». cadre réglementaire» pour les intermédiaires tiers sur le marché de détail de l’énergie pour la promotion et la distribution de tarifs verts.

On espère que cela permettra aux consommateurs de savoir avec certitude que l’énergie propre pour laquelle ils paient provient vraiment d’énergies renouvelables et que les fournisseurs sont «transparents» avec eux au sujet de leurs offres.

La ministre d’État à l’Énergie et à la Croissance propre, Anne-Marie Trevelyan, a commenté cela en déclarant : « Des millions de ménages britanniques choisissent de passer au vert et de plus en plus de notre énergie provient des énergies renouvelables. Mais je veux que les gens sachent que lorsqu’ils souscrivent à un tarif vert, ils investissent dans des entreprises qui font le choix conscient d’investir dans les énergies renouvelables.

“Une partie de cela consiste à garantir que les entreprises sont aussi transparentes que possible sur l’origine de leur pouvoir. De cette façon, chaque famille en Grande-Bretagne peut être assurée que ses choix contribuent à contribuer à notre objectif mondial d’éliminer notre contribution au changement climatique en 2050.”

Ce que les consommateurs peuvent faire maintenant pour obtenir un tarif vert

La consultation pour l’examen se terminera en décembre 2021, de sorte que toute nouvelle règle ou réglementation sur le « greenwashing » tarifaire n’entrera pas encore en vigueur avant un certain temps. Mais, il y a certaines choses que vous pouvez faire maintenant pour aider à obtenir un nouveau tarif énergétique qui offre les références vertes que vous voulez vraiment.

Tout d’abord, vous pouvez simplement contacter votre fournisseur actuel et lui poser des questions sur ses tarifs existants qui incluent les énergies renouvelables, mais assurez-vous de lui demander d’expliquer en détail le mélange de carburants – et si possible les sources qu’il utilise.

Alternativement, vous pouvez exécuter une comparaison énergétique en ligne pour examiner les marchés et voir quelles sont les meilleures offres énergétiques près de chez vous en ce moment qui incluent les énergies renouvelables. Cette approche est utile car vous pouvez voir les différents types d’offres d’énergie verte proposées pour que vous puissiez ensuite examiner et vérifier à nouveau des éléments tels que le mélange de carburants.

En plus de cela, un service de comparaison d’énergie en ligne peut également vous dire qui sont actuellement les meilleurs fournisseurs d’énergie en termes d’autres aspects importants comme le service client. De plus, vous pouvez également voir combien vous pourriez économiser en passant à un accord plus récent, qui dans de nombreux cas peut atteindre des centaines d’euros, même sur les tarifs verts.