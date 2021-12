Le gouvernement veut promouvoir les énergies renouvelables thermiques dans les entreprises et le secteur public

21/12/2021 à 21:09 CET

Sara ledo

Le gouvernement veut promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables thermiques dans les entreprises et le secteur public. Le Conseil des ministres a approuvé ce mercredi une ligne d’aide de 150 millions d’euros qui vise à favoriser le passage des énergies fossiles à la vapeur dans les entreprises comme les blanchisseries ou aux pompes et plaques chauffantes dans les hôtels, mais aussi à favoriser les mutations des bâtiments publics. Ce programme, qui s’inscrit dans le Plan de Relance, de Transformation et de Résilience (PRTR).

Les subventions seront gérées par le communautés autonomes. Après une répartition « basée sur des critères objectifs tels que le poids des secteurs dans chaque communauté autonome », Catalogne est la collectivité qui recevra le plus d’aides, avec 27,3 millions d’euros, suivie par Madrid (22,8 millions d’euros) et Andalousie (22,4 millions d’euros). La Rioja et la Cantabrie sont les communes qui recevront le moins de fonds, respectivement 1,4 et 1,6 millions d’euros. Les villes autonomes de Ceuta et Melilla, quant à elles, disposeront respectivement de 153 422 euros et 136 568 euros. Le budget qui s’épuise sera laissé pour des extensions futures en fonction de la façon dont les fonds initiaux sont exécutés.

Les subventions, qui seront accordées dans un régime de simple concurrence, seront en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 et son objectif est de promouvoir le déploiement des sources d’énergies renouvelables thermiques dans secteurs productifs comme lui industriel, agricole, de service (nettoyage, séchage, bains thermaux de traitement de surface, services de blanchisserie, lavage de véhicules, pasteurisation et conservation de produits périssables, climatisation de bâtiments industriels, d’élevage et de serres, etc.) mais aussi en établissements et infrastructures du secteur public (eau chaude sanitaire et climatisation), ainsi que les actions entreprises par les entreprises sous forme de services énergétiques dans le secteur résidentiel, de telle sorte qu’elles contribuent au processus de décarbonation de l’économie et, dans le cas des entreprises, consolider leur compétitivité sur le marché

Les énergies renouvelables à usage thermique sont celles qui fournir de la chaleur aux processus industriels ou pour la climatisation et l’eau chaude sanitaire à usage domestique. Parmi les principaux, le L’énergie solaire thermique (panneaux solaires d’apparence similaire au photovoltaïque qui profitent du rayonnement solaire pour chauffer n’importe quel fluide, comme l’eau) ; la géothermie (énergie stockée sous forme de chaleur sous la surface de la terre qui grâce à une pompe à chaleur permet d’obtenir un chauffage et un refroidissement renouvelables) ; énergie ambiante comme l’aérothermie et l’hydrothermie (dans ce cas une pompe à chaleur extrait la chaleur du milieu naturel – air ou eau – via un évaporateur et la transfère à l’intérieur d’un bâtiment ou à des procédés industriels) ; la biomasse (celle obtenue par décomposition de déchets organiques, d’origine végétale ou animale), ou la micro-réseaux chauds et froids moins de 1 mégawatt de puissance.

L’aide sera exécutée à travers deux programmes incitations : la première, destinée aux secteurs de l’économie ; et le second, au secteur public. Les aides accordées couvriront 70 % de ces coûts dans le secteur public et jusqu’à 45 % dans le cas des petites entreprises, et dans les deux domaines, elles augmenteront de 5 % dans les zones à défi démographique : communes jusqu’à 5 000 habitants et communes pas les zones urbaines comptant jusqu’à 20 000 habitants avec des centres de population de moins de 5 000 habitants. Les coûts éligibles comprennent, entre autres, les investissements en équipements et matériaux, les coûts d’exécution des travaux ou des systèmes de contrôle et de surveillance tant de la production que de la demande d’énergie thermique, ainsi que les travaux de génie civil nécessaires à l’exécution des projets. Compte tenu du caractère incitatif du programme, seules les actions initiées après la date d’enregistrement de la demande d’aide ou de sa publication au BOE seront acceptées, dans le cas du secteur public.