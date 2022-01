Le gouvernement veut que les fermes bovines abritent un maximum de 850 têtes

01/07/2022 à 18:39 CET

.

Le ministère de l’Agriculture veut limiter exploitations bovines jusqu’à un maximum de 850 têtes, une limite bien inférieure aux 10 000 maximum dénoncés par le ministre Alberto Garzón dans une déclaration au journal britannique « The Guardian », non autorisée par le gouvernement lui-même.

Un décret qui réglemente cette matière est déjà dans l’information publique, depuis l’automne dernier, qui, en théorie, sa publication au BOE est imminente.

Il fixe une limite à la capacité maximale que peuvent avoir les exploitations bovines et l’établit à 850 unités de gros bovins, c’est-à-dire 725 vaches laitières ou 1 400 veaux à l’engrais.

Garzón a recommandé une consommation modérée de viande, en particulier des fermes de macro-élevage, et a remis en question la qualité des exportations de viande de ces fermes, considérant qu’elles existent en Espagne.

Ses paroles ont été non autorisé par la porte-parole du gouvernement, Isabel Rodríguez. L’association des entreprises de viande d’Anafric, l’Association agraire des jeunes agriculteurs (Asaja) et l’Union des petits agriculteurs (UPA) ont demandé sa démission.

Le ministre s’est défendu, soulignant qu’il distinguait élevage extensif et macro-fermes, et qu’il attribuait au premier être durable et au second, « avec 4.000, 5.000 ou 10.000 têtes & rdquor;, Il les a accusés de polluer le sol et l’eau et de produire de la viande de pire ou de mauvaise qualité destinés à l’exportation, ainsi qu’à la suite de mauvais traitements infligés aux animaux.

Des sources de l’association UPA et du secteur indiquent que Il n’y a pas de fermes bovines de 10 000 têtes en Espagnemais une minorité avec un maximum de 5 000 têtes. En plus du fait que le même gouvernement dont Garzón fait partie fixe des limites pour qu’elles ne prolifèrent pas, ajoutent-ils.

Prochain règlement

Le décret sur les bovins de boucherie, auquel l’. a eu accès, fixe les conditions d’hébergement et d’alimentation des élevages, c’est-à-dire éviter le maltraitance des animaux, également dénoncé par Garzón.

« L’autorisation d’une exploitation agricole relève de la responsabilité de chaque autonomie, mais il existe des réglementations nationales auxquelles elles doivent se conformer. Oui à partir d’une taille, en plus, ils ont besoin d’une autorisation environnementale intégrée, qui relève également de la responsabilité des Communautés autonomes & rdquor;, indiquent des sources du ministère de l’Agriculture en conversation avec l’..

Le décret affectera les fermes nouvellement créées, mais pas celles existantes, qui devra se conformer, oui, aux normes établies en matière d’environnement et de bien-être animal, selon des sources du ministère.

Paix verte, qui entretient, comme Ecologists in Action, une campagne contre les macro-fermes, a fait des allégations à ce décret, exigeant qu’elle force la reconversion de ces surfaces qui existent actuellement et qu’elle établisse un maximum de 180 exemplaires.

De l’Union des Petits Agriculteurs (UPA), majoritaire dans le secteur, ils rappellent que dans notre pays, qui exporte principalement du porc et du bœuf, il n’y a qu’une minorité d’exploitations de quelques milliers de vaches.

Et ils considèrent qu’ils n’existeront plus dans le futur, en raison de la stratégie convenue par cette organisation et le ministère de l’Agriculture.

Petits agriculteurs

Román Santalla, chef d’élevage à l’UPA et agriculteur lui-même, explique que « Depuis l’UPA, nous défendons les petites et moyennes exploitations, et nous avons travaillé dur pour ce décret. Chez les porcs il n’y a pas de macro fermes : un décret récent limite le nombre de têtes à 750 mères et 4000 places d’engraissement.

« Et maintenant, nous travaillons sur le bœuf. Nous nous brisons les cornes pour avancer dans ce dossier, car nous défendons le modèle familial d’exploitation du bétail, nous nous opposons à une ferme de 20 000 vaches & rdquor;, explique Santalla, avant de rappeler que 85 % du secteur est constitué de petites et moyennes entreprises familiales.

Macrogranja de Noviercas (Soria)

L’un des premiers à accuser le Garzon d’avoir attaqué le secteur de la viande C’est le président de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, qui est en pleine pré-campagne électorale.

C’est précisément dans une ville de cette communauté, à Noviercas (Soria), qu’il se trouve l’un des principaux projets actuels de macroferme industrielle, bien que prévu pour la production laitière.

Selon UPA, avec ce décret, des projets comme celui de Noviercas ne seront pas possibles. Greepeace, cependant, a indiqué dans ses allégations à l’arrêté royal que le libellé de celui-ci devrait être modifié puisque, tel qu’il est, le projet Noviercas se poursuivra.

La vérité est que, selon les techniciens consultés par ., Une fois la procédure Noviercas lancée, elle se poursuit.

Elle pourrait en tout cas être contestée en justice Sur la base des règlements qui sont sur le point d’être approuvés, car le projet de Noviercas dépasse les 20 000 têtes.