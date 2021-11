Le gouvernement veut qu’ONGC cède 60 % de ses actifs offshore à Mumbai

Soulignant que la contribution d’ONGC à la consommation de pétrole brut du pays a « diminué de manière drastique à un dérisoire 9% » au cours de l’exercice 21

Le ministère du pétrole et du gaz naturel de l’Union a demandé au producteur public de pétrole et de gaz Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) d’envisager de céder 60% de sa participation dans les plus grands actifs pétroliers et gaziers du pays dans l’offshore de Mumbai.

Dans une lettre adressée au président de l’ONGC, Subhash Kumar, le secrétaire supplémentaire du MoPNG, Amar Nath, a suggéré à la société de « faire appel à un partenaire de coentreprise d’expérience internationale et d’exploiter 60% de participation et d’exploitation » du champ de Mumbai High et d’offrir une participation similaire aux acteurs étrangers dans le Actif Bassein et Satellite, également situé dans l’offshore de Mumbai.

Découvert en 1974, Mumbai High est actuellement le plus grand champ pétrolier en production du pays, contenant 13,27 milliards de barils de pétrole et devrait être en exploitation jusqu’en 2040.

Le champ a le potentiel de produire beaucoup plus au cours de sa durée de vie que ce qui est prévu par ONGC, mais nécessite le déploiement de technologies à forte intensité de capital. « Les infrastructures telles que les pipelines et les plates-formes, etc., qui vieillissent et fuient, doivent être remplacées et rénovées », indique la lettre, examinée par FE. Bien que le Cabinet ait autorisé les sociétés pétrolières nationales à former des coentreprises pour améliorer la production en février 2019, ONGC n’a pas encore lancé de processus de partenariat, a noté Nath.

Soulignant que la contribution d’ONGC à la consommation de pétrole brut du pays a « diminué à un dérisoire 9% » au cours de l’exercice 21, le MoPNG a déclaré qu' »il est maintenant urgent pour ONGC de préparer un plan énergétique de 25 ans pour rester un porte-drapeau de l’énergie front », ajoutant que pour étendre le secteur de l’exploration dans le pays et augmenter l’efficacité de son propre capital, ONGC doit céder ses bras de forage et de services de puits par divers modes, y compris les start-ups et les fiducies d’investissement. Le B&S est le plus grand champ de production de gaz en Inde contenant environ 800 milliards de mètres cubes de gaz, dont la production a commencé en 1988.

Les compagnies pétrolières nationales gérées par l’État du pays recherchent des acteurs internationaux pour augmenter la production nationale de pétrole et de gaz afin de réduire la dépendance aux importations. Le Premier ministre Narendra Modi a récemment interagi avec les dirigeants de grandes sociétés pétrolières mondiales, dont Igor Sechin de Rosneft, Amin Nasser de Saudi Aramco, Bernard Looney de BP, le président de RIL Mukesh Ambani et le président de Vedanta Anil Agarwal. La dépendance à l’égard des importations de gaz naturel s’élevait à 49% en avril-septembre, tandis qu’environ 85% des besoins en pétrole brut du pays doivent être importés.

