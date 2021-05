Le gouvernement veut rencontrer la Liga et l’ACB pour parler du public

07/05/2021 à 10h45 CEST

Le conflit ouvert entre La Ligue Oui ACB avec lui gouvernement Du fait du retour du public dans les stades, il n’a pas dit son dernier mot. À ce jour, compte tenu des déclarations faites par le ministère de la Santé et le CSD, Il semble clair que pour l’instant le retour des fans des deux compétitions professionnelles de cette saison 2020-2021 est exclu.

Même ainsi, de LaLiga, ils savent déjà officiellement que le ministre de la Culture et des Sports, José Manuel Rodriguez UribesIl souhaite rencontrer l’association des employeurs de football et de basket-ball pour discuter de cette question. En fait, ce jeudi, il a été interrogé à ce sujet et a répondu comme suit: «Ça ne peut pas être tout à la fois, on est dans un critère de progressivité. Et j’ai toujours dit que les décisions concernant le retour du public ne sont pas des décisions sportives, ce sont des décisions de santé. Ils dépendent du moment dans lequel nous nous trouvons, des circonstances ou de la manière dont sont les communautés autonomes “.

Le ministre a reconnu que ces conversations existent: «En ce moment, nous sommes en pourparlers avec LaLiga et ACB et nous allons voir comment les événements évoluent. Et toujours selon les critères de santé, qui sont ceux qui fixeront les rythmes. Nous sommes tous optimistes. Cela se produira lorsque nous aurons les garanties que les certitudes sanitaires sont remplies “.

Et c’est à la fin de ladite apparition qu’Uribes a annoncé que ce sera la semaine prochaine “lorsque je parlerai avec le président de la Ligue et de l’ACB. Nous verrons tous ensemble ce qu’il y a de mieux pour le sport et la santé ».

En attendant cette conversation, la perception initiale des parties concernées est que le scénario actuel d’une ligue de football et de basket-ball ne changera pas pour le reste de la saison. Comme nous vous l’avons déjà dit il y a quelques jours dans le journal SPORTDepuis samedi dernier les clubs ont déjà un protocole pour le retour du public dans les stades.