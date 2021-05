Le gouvernement vient de rendre les sites de suivi des rendez-vous pour le vaccin COVID-19 quasiment inutiles en mettant à jour les directives CoWIN

Pour vérifier les créneaux horaires et réserver un rendez-vous de vaccination, les utilisateurs n’auront désormais plus qu’à se référer au site CoWIN.

Le gouvernement indien a révisé les directives existantes pour l’API publique CoWIN, rendant pratiquement inutiles tous les sites Web, applications et outils tiers conçus pour informer les gens des créneaux de vaccination COVID-19 en temps réel. Les directives mises à jour le 5 mai indiquent que «les données de disponibilité des rendez-vous sont mises en cache et peuvent remonter jusqu’à 30 minutes», ce qui rend les notifications en temps réel essentiellement redondantes.

Pour être sûr, de nombreux développeurs ont tiré parti des API publiques proposées par le gouvernement pour aider les gens à trouver des créneaux pour les vaccinations COVID-19, rendant l’ensemble du processus plus pratique même si l’expérience sur CoWIN reste au mieux saccadée. Ces sites Web envoient des notifications pour informer les citoyens de tout emplacement vacant où ils peuvent réserver leur vaccination en temps réel.

«Ces API sont soumises à une limite de débit de 100 appels d’API par 5 minutes par IP. Veuillez tenir compte de ces points lorsque vous utilisez les API dans votre application », notent les directives gouvernementales révisées. En conséquence, les données utilisées par les trackers tels que COVID-19 Vaccine Tracker for India, Under45.in, Getjab.in et d’autres groupes Telegram seront retardés. Les résultats qui s’affichent ne pourront pas aider les gens à obtenir un créneau de vaccination.

Il est à noter que le gouvernement n’a donné aucune raison ni aucune clarté pour ces changements. Cela signifie que pour vérifier les créneaux horaires et réserver un rendez-vous de vaccination, les utilisateurs n’auront désormais plus qu’à se référer au site CoWIN.

La recherche de créneaux via le portail CoWIN peut être un processus fastidieux et peut prendre un certain temps. Afin d’aider les gens avec cela, de nombreux sites ont été développés simplement pour aider les gens à savoir quand le prochain créneau de réservation est disponible et s’il y a un centre de vaccination à proximité. Parmi les sites Web, Paytm était le dernier à se joindre pour donner des mises à jour en temps réel sur les créneaux de vaccination à travers l’Inde. De nombreux sites ont fourni des données filtrées sur les vaccins selon la région et le groupe d’âge ainsi que sur le type de vaccin administré dans un centre sélectionné.

Le 1er mai, l’Inde a commencé à vacciner toutes les personnes de plus de 18 ans contre l’infection COVID-19. Cependant, en raison de la pénurie de vaccins, il est devenu difficile de trouver des créneaux pour obtenir un vaccin.

